Đội tuyển Việt Nam tập trung cao độ cho trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022

Vượt qua thử thách trước khi lên đường thi đấu

Cách đây 3 tuần, kể từ ngày 5/8 khi V-League nghỉ dài hạn và các cầu thủ không thể có được sức khỏe tốt nhất, HLV Park Hang Seo đã gặp khó khăn trong việc đánh giá phong độ và thể lực của từng thành viên.

Những bài tập luyện nặng để giúp các cầu thủ lấy lại thể lực được chú trọng nhưng không may, các cầu thủ phải đương đầu với những chấn thương khi nhiều người cảm thấy quá tải như Tiến Linh, Thành Chung, Văn Hậu… Ngoài ra, vì công tác phòng chống dịch chặt chẽ nên thầy Park đã không thể tìm được đối tượng giao hữu chất lượng. Do đó, Đội tuyển Việt Nam gặp thách thức lớn về lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự, vị trí được xem là quan trọng nhất khi bước vào cuộc so tài với các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á. Thậm chí, chỉ 2 ngày trước khi tới Saudi Arabia, trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng đã gặp chấn thương nặng và có thể phải nghỉ luôn 2 trận mở màn bảng B của đội tuyển Việt Nam trong tháng 9.

Trước đó, một cầu thủ đang có phong độ rất cao là Minh Vương cũng chấn thương rách dây chằng chéo sau và phải cần ít nhất 3 tuần để hồi phục, bỏ lỡ chuyến sang Saudi Arabia. Đội tuyển Việt Nam cũng đau đầu khi trả luôn hậu vệ trái Văn Hậu về CLB Hà Nội do cầu thủ 22 tuổi tái phát chấn thương gối.

Việc thiếu vắng 2 trụ cột ở hàng phòng ngự trở thành nỗi lo cho ông Park, tuy nhiên đó lại là cơ hội cho những cầu thủ khác thể hiện mình. Trường hợp của Tiến Dũng, HLV Park Hang Seo có thể sử dụng Đình Trọng hoặc Thành Chung để thay thế. Cả hai cầu thủ của Hà Nội FC từng làm việc nhiều với HLV Park Hang Seo và cũng không xa lạ gì với Duy Mạnh hay Ngọc Hải, 2 trung vệ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, ông Park từng xem Đình Trọng là không thể thay thế khi cầu thủ này sắm vai "người hùng" bóng đá Việt Nam ở VCK U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018…

Đối với Văn Hậu, ông Park cũng sẵn có Hồng Duy sẵn sàng thay thế. Cầu thủ của HAGL thậm chí được đánh giá rất cao ở khả năng phát động tấn công. Bên cạnh đó, ông Park còn có một hậu vệ trái khác là Văn Thiết. Tân binh của Viettel được thi đấu rất nhiều thời gian qua cho Viettel ở AFC Champions League hồi tháng 7 và ông Park tạm yên tâm cho người thay thế Văn Hậu.

Tập trung nâng cao thể lực, cải thiện chế độ dinh dưỡng chuẩn khoa học

Với cường độ vận động mạnh, đòi hỏi sức bền cao, các cầu thủ cần cung cấp đầy đủ năng lượng, nguồn dinh dưỡng khoa học, có chứa carbohydrate cao nhưng lành mạnh nhằm tiếp nạp năng lượng đúng đắn, giữ cho thể lực sung mãn, tăng sự tập trung, sức chịu đựng cho mỗi cầu thủ và nhanh phục hồi chấn thương. Thể lực cần được đảm bảo cả trong tập luyện, còn khi ra sân thì cần chơi tốt trong suốt 90 phút thi đấu, thậm chí là 120 phút hoặc hơn. Vì vậy, cơ cấu bữa ăn phải được xây dựng phù hợp với từng giai đoạn khác nhau như luyện tập, trước, trong và kết thúc thi đấu.

Tại Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 4 ngày tập luyện. Trận đấu mở màn bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Saudi Arabia và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 1h00 ngày 3/9 (giờ Việt Nam) trên sân Mrsool ở thủ đô Riyadh.