Đội tuyển Việt Nam tập làm quen sân Kuala Lumpur, HLV Kim Sang-sik soi từng m2 cỏ

Nhà cầm quân Hàn Quốc tỏ ra đặc biệt lưu tâm đến mặt cỏ của sân vận động Kuala Lumpur, nơi diễn ra trận bán kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tối mai, 16/8.

HLV Kim Sang-sik đánh giá mặt sân Kuala Lumpur trong buổi tập chiều 15/8 của đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Chuẩn bị cho trận đấu này, chiều 15/8 đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Kuala Lumpur. Buổi tập diễn ra lúc 17h (giờ Malaysia) nhưng trước đó nửa tiếng, HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ đã có mặt. Nhà cầm quân Hàn Quốc một mình thị sát mặt sân, soi kỹ từng mô đất và tỏ ra khá đăm chiêu.

Ông Kim Sang-sik sau đó có cuộc trao đổi khá lâu với Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi với HLV Kim Sang-sik trên sân Kuala Lumpur (ảnh Hữu Phạm)

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam sau đó diễn ra khá nhẹ nhàng, chủ yếu là các bài vận động và phối hợp nhỏ nhằm giúp các cầu thủ làm quen không gian, sân bóng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Kuala Lumpur, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất.

"BHL đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik những ngày qua đã nghiên cứu băng hình, phân tích lối chơi, chiến thuật và con người của Malaysia để lên phương án phù hợp. Nếu thi đấu đúng sức và quyết tâm, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng giành kết quả tốt"-ông Trần Anh Tú cho biết.

Ông Trần Anh Tú trước đó cho rằng là cầu thủ chuyên nghiệp cần thích ứng với các sân bóng khác nhau. Đội tuyển Việt Nam trên thực tế đã từng phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở Singapore hay Philippines nhưng đều thích ứng, vượt qua khó khăn.