Đội tuyển Việt Nam sắp chạm trán ngôi sao từng tung hoành tại Premier League

Đội tuyển Bangladesh đã gửi danh sách sơ bộ 38 cầu thủ sang Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3/2026. Đáng chú ý trong danh sách này có tiền vệ từng thi đấu tại giải ngoại hạng Anh Hamza Choudhury và nhiều cầu thủ gốc nước ngoài.

Trận giao hữu với Bangladesh diễn ra chưa đầy một tuần trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Hà Nội, đội tuyển Bangladesh mang sang đội hình được xem là mạnh nhất hiện nay, trong đó có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

HLV trưởng Javier Penato – người từng làm việc tại Học viện Barcelona ở Mỹ và dẫn dắt đội U19 Deportivo trước khi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Bangladesh – đặc biệt đặt niềm tin vào Hamza Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi này mới ghi 4 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Bangladesh, nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình.

Hamza Choudhury (áo xanh) từng có nhiều mùa giải thi đấu tại Premier League

Hamza Choudhury gia nhập Leicester City từ năm 7 tuổi và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của CLB này. Anh từng có 7 lần khoác áo đội U21 Anh và thi đấu tại Premier League. Trong sự nghiệp, Choudhury cùng Leicester City giành FA Cup mùa giải 2020/2021, Siêu cúp Anh năm 2021 và vô địch hạng Nhất mùa 2023/24. Tài năng của tiền vệ này từng có thời điểm lọt vào tầm theo dõi của Barcelona.

Khi quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Bangladesh – quê hương của mẹ – Hamza Choudhury đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ nước này. Trong lần đầu tiên hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại thủ đô Dhaka cách đây một năm, anh được hàng nghìn cổ động viên chào đón tại sân bay, trở thành nguồn cảm hứng mới cho bóng đá Bangladesh.

Bên cạnh Choudhury, Bangladesh còn có thêm 6 cầu thủ gốc nước ngoài đáng chú ý khác. Trung vệ Tariq Zaki trưởng thành trong môi trường bóng đá Phần Lan và từng khoác áo các đội tuyển trẻ U16, U17, U18 và U19 của quốc gia này trong giai đoạn 2016–2018. Tiền vệ Cuba Mitchell từng thi đấu ở các đội trẻ trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sunderland (Anh). Trong khi đó, tiền vệ Shamit Shome từng có 2 lần ra sân cho đội tuyển Canada trước khi bày tỏ mong muốn cống hiến cho Bangladesh – quê hương của cả bố lẫn mẹ. Ngoài ra, đội hình Bangladesh còn có các cầu thủ Zayyan Ahmed (sinh ra tại Mỹ), Kirmanee Shah (Canada) và Jamal Bhuyan (Đan Mạch).

Về phong độ thi đấu, tính từ năm 2025 đến nay, đội tuyển Bangladesh có thành tích 2 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua ở các trận đấu chính thức. Tuy nhiên, đội bóng Nam Á đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 khi tạm xếp thứ ba tại bảng đấu ở vòng loại cuối, kém đội đầu bảng Singapore 6 điểm sau 5 lượt trận. Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra ngày 31/3, Bangladesh sẽ làm khách trên sân của Singapore – đối thủ đã đánh bại họ với tỷ số 2-1 ở lượt đi cách đây 9 tháng.

Trận giao hữu với Bangladesh vì vậy được xem là màn thử nghiệm quan trọng cho cả hai đội tuyển, đồng thời mang đến cơ hội để người hâm mộ Việt Nam theo dõi màn trình diễn của nhiều gương mặt đáng chú ý trong đội hình đội bóng đến từ Nam Á.