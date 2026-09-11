Đội tuyển Việt Nam gặp 3 đối thủ lớn trước thềm Asian Cup 2027

Nhằm giúp đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt tại Asian Cup 2027, VFF đã lên kế hoạch tập huấn với 3 trận giao hữu vào tháng 11-2026 và tháng 1-2027.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nỗ lực vươn tầm ở sân chơi châu Á. Ảnh: ANH KHOA

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan trong đợt FIFA Days tháng 11. Đây là những đối thủ vừa sức cho các nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Thời điểm ấy, đội cũng vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cũng như V-League vừa trở lại nên phong độ đạt ở mức tốt nhất để HLV Kim Sang-sik có cơ hội quan sát, tính toán phương án điều chỉnh cần thiết.

Theo kế hoạch, sau khi về CLB tiếp tục tranh tài V-League 2026-2027, đội sẽ hội quân trở lại từ ngày 21-12-2026 để chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, diễn ra vào tháng 1-2027 tại Saudi Arabia.

Ngày 1-1-2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sang Qatar tập huấn. Sau đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến có trận giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 5-1, chỉ hai ngày trước khi VCK Asian Cup 2027 chính thức khởi tranh.

Đội tuyển Việt Nam vừa đăng quang giải Đông Nam Á. Ảnh: ANH KHOA

Kế hoạch tập huấn tại Qatar là cơ hội cho các cầu thủ vừa hoàn thiện chiến thuật và thích nghi với điều kiện thời tiết trước khi sang Saudi Arabia tham dự Asian Cup 2027.

Tại Asian Cup 2027 sắp tới, tuyển Việt Nam cùng bảng với các đội Hàn Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) và Yemen. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là vượt qua vòng đấu bảng.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho đấu trường lớn Asian Cup 2027, đội cũng có một bước chạy đà quan trọng tại FIFA ASEAN Cup 2027, diễn ra từ ngày 25-9 tới đây tại Indonesia.