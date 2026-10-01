Đội tuyển Việt Nam được chào đón tại Jakarta

Chiều 30-9, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Jakarta sau khoảng 3 giờ di chuyển từ Bandung và nhận được sự chào đón thân thiện của người hâm mộ và nhân viên khách sạn trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho trận gặp Pakistan.

Người hâm mộ xin chữ ký HLV Kim Sang-sik. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trước khi trả phòng ở Bandung vào đầu giờ chiều, các nhân viên khách sạn đã gửi lời chào, chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam.

Không ít người hâm mộ nước nhà cũng có mặt tại khách sạn để xin chữ ký, chụp ảnh với HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ. Khi toàn đội đến Jakarta, sự ủng hộ này tiếp tục được thể hiện, tạo bầu không khí tích cực cho Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội.

Trước đó, Lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn đã di chuyển từ Bandung đến Jakarta để làm việc với khách sạn, hoàn tất các thủ tục nhận phòng. Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam không phải chờ đợi lâu và có thể tập trung hồi phục thể trạng.

Bên cạnh sự quan tâm dành cho đội tuyển Việt Nam, tình trạng của thủ môn Lê Giang Patrick cũng nhận được nhiều chú ý. Chàng thủ môn Việt kiều Slovakia thay vì ra sân tập cùng đội vào buổi trưa thì được đưa đến bệnh viện tại Bandung để xử lý vết thương ở khuỷu tay trái. Anh phải khâu 2 mũi sau pha va chạm với phần cứng của khung thành.

Thủ môn Lê Giang Patrik được xử lý vết thương trước khi cùng đội tuyển Việt Nam di chuyển đến Jakarta. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Tình huống xảy ra ở phút 52 trong trận đấu với Thái Lan tối 29-9. Lê Giang bay người cản phá cú sút phạt của Sarach Yooyen để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khuỷu tay trái của anh va vào khung thành, gây sưng và rách. Sau khi được sơ cứu, Lê Giang tiếp tục thi đấu và hoàn thành trận đấu.

Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển Việt Nam, chấn thương của Lê Giang không ảnh hưởng đến khả năng ra sân ở trận gặp Pakistan. Anh cũng theo xe của đội để đến Jakarta.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 1-10 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan, vào lúc 16 giờ ngày 2-10 trên sân Gelora Bung Karno. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.