Đội tuyển Việt Nam đứng trước nhiệm vụ chấm dứt mạch 3 trận thua ở sân Pakansari

Sân Pakansari, Indonesia từ lâu đã trở thành một "miền đất chẳng lành" cho bóng đá Việt Nam. Chuỗi 3 trận toàn thua tại đây là một cái dớp dai dẳng mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đối mặt và quyết tâm xóa bỏ trong cuộc chạm trán với đội chủ nhà Indonesia tại lượt trận vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối nay, ngày 3/8.

Ký ức tại Pakansari bắt đầu từ lượt đi bán kết AFF Cup 2016 . Khi đó, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thất thủ 1-2 trước Indonesia trong một trận đấu đầy khó khăn. Hai năm sau, tại đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018, cái tên Pakansari một lần nữa gieo rắc nỗi tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam.

Trong trận bán kết, Olympic Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo gục ngã 1-3 trước một Olympic Hàn Quốc quá mạnh vượt trội với sự góp mặt của siêu sao Son Heung-min. Chưa dừng lại ở đó, ở trận tranh huy chương đồng ngay sau đó, đội bóng của chúng ta lại gục ngã trên chấm luân lưu may rủi trước Olympic UAE sau khi hòa 1-1 trong hai hiệp chính.

Đây cũng là một trận thua tiếc nuối vì sau khi Văn Quyết gỡ hòa ở phút 27, Việt Nam đã ép sân dồn dập, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể thắng UAE trong thời gian chính thức và đành gục ngã trên chấm luân lưu.

Minh Vương ăn mừng khi sút phạt tung lưới Hàn Quốc trên sân Pakansari

3 thất bại ở hai cấp độ đội tuyển khác nhau đã biến Pakansari thành một chướng ngại tinh thần không nhỏ với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử sinh ra là để thay đổi, và nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik cùng các học trò vào tối nay không gì khác ngoài việc đập tan "cơn ác mộng" ấy.

Bước vào trận đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026 , áp lực lên chảo lửa Pakansari chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp dưới sức ép từ hàng vạn khán giả xứ vạn đảo. Indonesia luôn chơi bùng nổ và đầy máu lửa trên sân nhà. Vì vậy, bài toán lớn nhất dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc là giúp các cầu thủ giữ vững tâm lý thi đấu, duy trì sự tập trung tối đa và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt.

Một chiến thắng hoặc ít nhất là một kết quả có lợi trước Indonesia ngay tại Pakansari giúp Việt Nam rộng cửa tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Quan trọng hơn, đó sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự vươn lên và lời giã từ vĩnh viễn dành cho cái dớp đáng quên suốt một thập kỷ qua.