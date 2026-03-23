Đội tuyển Việt Nam đón thêm tin vui tại Asian Cup, dễ cùng nhóm với Trung Quốc và Palestine

Sau khi được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam cũng đồng thời nhận tin vui từ FIFA. LĐBĐ thế giới đã cập nhật lại BXH dựa theo kết quả mới, nhờ đó tuyển Việt Nam tăng bậc ngoạn mục, từ vị trí thứ 108 lên 103 thế giới.

Việc tăng bậc trên BXH cũng đồng thời mang tới lợi thế đặc biệt trước thềm bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 cho đoàn quân áo đỏ. Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra tháng 4/2026, nhóm hạt giống vì thế sẽ dựa trên BXH sau loạt trận FIFA Days tháng 3.

Theo tính toán, đội tuyển Việt Nam nhờ tăng 5 bậc đã vượt qua Kyrgyzstan và bỏ xa Lebanon cũng như Triều Tiên trên BXH. Đoàn quân áo đỏ gần như chắc chắn có được vị trí trong nhóm hạt giống số 3. Nhóm hạt giống cao hơn cũng đồng nghĩa với khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nhiều cơ hội nằm ở bảng đấu “dễ thở” hơn, từ đó tăng khả năng tiến xa.

Để đảm bảo vị trí trong nhóm hạt giống này, đội tuyển Việt Nam vẫn cần thi đấu tốt 2 trận gặp Bangladesh và Malaysia sắp tới. Những ngày qua, đoàn quân áo đỏ đang tích cực tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. HLV Kim Sang-sik đã đón tân binh Đỗ Hoàng Hên – người vừa chính thức đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam.

Dự kiến nhóm hạt giống Asian Cup 2027 (chỉ tính 21/24 đã có vé tham dự)

Nhóm 1: Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria, Bahrain

Nhóm 3: Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Kyrgyzstan

Nhóm 4: Triều Tiên, Indonesia, Kuwait, Turkmenistan, Singapore

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 3/2026

Ngày 26/3 19h00 Việt Nam vs Bangladesh (giao hữu quốc tế)

Ngày 31/3 19h00 Việt Nam vs Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027)