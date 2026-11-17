Chấn thương và sự sa sút phong độ của các trụ cột, những miếng đánh chiến thuật dần bị đối thủ bắt bài và thiếu hụt các phương án kế cận đủ chất lượng đang là bài toán đặt ra đối với HLV Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik sẽ hết hợp đồng với VFF vào đầu năm 2027 nhưng hiện chưa có đảm bảo nào được đưa ra (ảnh Hữu Phạm)

Rủi ro đầu tiên đến từ chấn thương của các cầu thủ trụ cột. HLV Kim Sang-sik đang xây dựng bộ khung dựa trên một số cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt lớn. Tuy nhiên, đây cũng là những vị trí mà đội tuyển khó tìm được phương án thay thế tương xứng.

Trường hợp của Nguyễn Xuân Son là ví dụ điển hình. Tiền đạo nhập tịch này mang đến sức mạnh, khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm mà không nhiều chân sút Việt Nam có được. Khi Xuân Son đạt thể trạng và phong độ tốt, hàng công đội tuyển có thêm một điểm đến đáng tin cậy. Nhưng tiền sử chấn thương nghiêm trọng khiến khả năng duy trì thể trạng ổn định của anh trở thành dấu hỏi. Nếu Xuân Son không thể thi đấu hoặc chưa đạt phong độ cao nhất, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm cách thay đổi cách vận hành hàng công.

Hoàng Đức vẫn đẳng cấp và kỹ thuật nhưng không còn giàu cảm hứng như trước (ảnh Hữu Phạm)

Tương tự, Hoàng Hên được kỳ vọng bổ sung thêm chất lượng và sự sáng tạo cho tuyến trên. Khả năng xử lý bóng, phối hợp và tạo đột biến của cầu thủ này có thể giúp đội tuyển đa dạng hóa phương án tấn công. Dẫu vậy, việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào một nhân tố mới cũng tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi anh cần thời gian hòa nhập với môi trường đội tuyển và các đồng đội. Chấn thương cũng khiến Hoàng Hên khó lòng duy trì được phong độ đỉnh cao.

Điều đáng lo ngại, nếu Hai Long đang chơi ngày càng ổn định và giàu tính đột biến thì Nguyễn Hoàng Đức lại ít toả sáng hơn. Hoàng Đức vẫn khéo léo, đẳng cấp nhưng tiền vệ Ninh Bình thiếu hẳn khả năng tạo cảm hứng và bùng nổ như trước.

Ở hàng phòng ngự, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Thành Chung hay Đỗ Duy Mạnh cũng là những cái tên khiến ban huấn luyện phải quan tâm. Văn Hậu sở hữu thể hình, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng chấn thương kéo dài từng ảnh hưởng đáng kể đến quá trình trở lại của anh. Trong khi đó, Thành Chung là nhân tố quan trọng nhờ khả năng đọc tình huống, tranh chấp và tổ chức hàng thủ. Nếu một trong hai cầu thủ không duy trì được thể trạng hoặc phong độ, sự ổn định của hệ thống phòng ngự sẽ chịu ảnh hưởng.

Chiến thuật và con người cho tương lai

Mối lo thứ hai là chiến thuật của HLV Kim Sang-sik có thể không còn tạo ra yếu tố bất ngờ. Những phương án chuyển trạng thái nhanh, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khai thác khoảng trống từng giúp đội tuyển Việt Nam đạt hiệu quả trước nhiều đối thủ. Tuy nhiên, các đội bóng trong khu vực không đứng yên. Họ có đủ thời gian nghiên cứu cách chơi của Việt Nam, nhận diện những điểm mạnh và tìm ra phương án khắc chế.

Khi những miếng đánh quen thuộc bị hạn chế, đội tuyển cần có thêm phương án kiểm soát bóng, tổ chức tấn công trước hàng thủ lùi sâu và khả năng thay đổi nhịp độ trận đấu. HLV Kim Sang-sik sẽ phải chứng minh năng lực điều chỉnh chiến thuật thay vì chỉ dựa vào những công thức từng mang lại thành công.

Bóng đá Việt Nam cần một hệ thống thúc đẩy sự phát triển bền vững (ảnh Hữu Phạm)

Vấn đề thứ 3 và cũng là bài toán khó nhất, đó là lực lượng kế cận. Bóng đá Việt Nam có những cầu thủ trẻ tiềm năng nhưng không phải ai cũng đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để lập tức thay thế các đàn anh. Ở hàng thủ, tìm một trung vệ có khả năng tổ chức và chỉ huy như Thành Chung không đơn giản. Ở hành lang cánh, một cầu thủ có thể lực, tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công như Văn Hậu cũng không dễ xuất hiện.

Trên hàng công, phương án thay thế một tiền đạo có thể hình và khả năng tạo sức ép như Xuân Son càng là bài toán nan giải. Không phải ngẫu nhiên Nguyễn Đình Bắc đang được đặt nhiều kỳ vọng nhờ kỹ thuật, khát khao cống hiến mạnh mẽ ở tuyến trên.

Điều này đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh quá trình trẻ hóa, tạo cơ hội cho những nhân tố mới và xây dựng chiều sâu đội hình. Nếu không, tuyển Việt Nam có thể rơi vào tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một nhóm cầu thủ nhất định.

HLV Kim Sang-sik vì thế không chỉ phải duy trì thành tích trước mắt mà còn cần chuẩn bị cho tương lai. Một đội tuyển mạnh không thể chỉ dựa vào vài ngôi sao hay những chiến thuật đã thành công. Khả năng thay thế nhân sự, thích nghi trước đối thủ và phát triển thế hệ kế tiếp mới là yếu tố quyết định sức bền của bóng đá Việt Nam. Những cảnh báo này cần được giải quyết ngay từ bây giờ, thay vì chờ đến khi các trụ cột vắng mặt hoặc những thất bại xuất hiện mới bắt đầu tìm phương án ứng phó.