Đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ Nhật Bản trong trận cầu "nghẹt thở"

Trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã đánh bại CLB Bardral Urayasu (Nhật Bản) với tỉ số 3-2. Cuộc đọ sức diễn ra cân tài cân sức, tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhờ tận dụng tốt các cơ hội ăn bàn. 3 cầu thủ lập công là Thu Xuân, Ánh Mỹ và Vũ Thị Hoa.

Bardral Urayasu là đội bóng đang đứng nhì bảng giải VĐQG futsal nữ Nhật Bản. Cách đây ít ngày trong trận giao hữu lượt đi, họ từng thắng tuyển Việt Nam tới 6-2. Chính vì thế, việc thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng rút ra những bài học và đánh bại đối thủ này trong trận lượt về mang tới nhiều tín hiệu tích cực.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ càng trước thềm giải Đông Nam Á

Kết thúc chuyến tập huấn Nhật Bản, đoàn quân áo đỏ trở lại Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026. Tại giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Myanmar, Philippines và Australia. "Những chiến binh Sao Vàng" chơi trận ra quân vào lúc 13h30 ngày 24/2 gặp Australia.

Đây là lần thứ hai giải Futsal nữ Đông Nam Á được tổ chức. Ở giải đấu đầu tiên (diễn ra năm 2024), tuyển Việt Nam giành chức vô địch sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết.