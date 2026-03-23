Đội tuyển Việt Nam chưa có đủ lượng

Lãnh đạo VFF chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik

Thay mặt Thường trực Ban chấp hành VFF, ông Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết Asian Cup 2027, sau khi LĐBĐ châu Á đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến sai phạm của đội tuyển Malaysia tại bảng F là xử thua 0-3 ở hai trận gặp đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam ở lượt đi.

Đánh giá về hai trận đấu sắp tới, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây không chỉ là các trận đấu mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tác động trực tiếp tới mục tiêu hướng tới top 100 trên bảng xếp hạng FIFA, đòi hỏi toàn đội duy trì sự tập trung cao độ và phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Đợt tập trung lần này cũng ghi nhận sự góp mặt của một số gương mặt đáng chú ý, trong đó có các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên – những người đã có thời gian dài thi đấu tại Việt Nam và thể hiện khát khao cống hiến cho ĐTQG.

Đến ngày 23-3, nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB CAHN vẫn chưa hội quân (sẽ tập trung vào ngày 24-3 sau 1 ngày nghỉ ngơi từ trận đấu bù vòng 13 V-League), HLV Kim Sang-sik hiện chưa có đầy đủ lực lượng.