Đội tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu tại Hàn Quốc: Có cả đối thủ thuộc top 4 K-League

Đội tuyển Việt Nam bước vào chuyến tập huấn Hàn Quốc.

Chiều 2/7, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại thành phố Incheon (Hàn Quốc), chính thức bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Chuyến bay của thầy trò HLV Kim Sang-sik hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 16h35 theo giờ địa phương. Các thủ tục nhập cảnh diễn ra thuận lợi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức địa phương trong việc chuẩn bị, thống nhất kế hoạch từ trước.

Đội tuyển Việt Nam đến Hàn Quốc

Tại Incheon, đội tuyển Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn có vị trí thuận lợi cho việc di chuyển giữa nơi ở và các sân tập. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt được đảm bảo theo tiêu chuẩn dành cho các đội tuyển quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ tập trung cho quá trình tập luyện và thi đấu.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, toàn đội dùng bữa tối và nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển, đồng thời chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều mai (3/7).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc đến ngày 14/7. Trong thời gian này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ được bố trí theo độ khó tăng dần, gồm Siheung FC (K.League 3) vào ngày 5/7, Yongin FC (K.League 2) vào ngày 8/7 và Gangwon FC (K.League 1) vào ngày 13/7.

Đặc biệt, Gangwon FC hiện nằm trong số những CLB mạnh nhất Hàn Quốc. 2 mùa giải gần nhất, họ lần lượt xếp thứ 2 và thứ 5 tại K-League. Mùa giải năm ngoái, Gangwon FC góp mặt ở đấu trường Cúp C1 châu Á. Mùa giải năm nay, Gangwon FC đang xếp thứ tư trên BXH K-League và còn nguyên cơ hội tranh ngôi vô địch.

Đây là giai đoạn quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi đội tuyển trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 và bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.