Đội tuyển Việt Nam bất ngờ được vinh danh “số một” trên trang chủ FIFA

Vào ngày 22/12, trang chủ FIFA đã cập nhật dữ liệu mới nhất về BXH FIFA. Đợt cập nhật này bao gồm các trận đấu quốc tế trong giai đoạn từ cuối tháng 11 đến 19/12/2025.

Đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 5,89 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo thống kê từ FIFA, tuyển Việt Nam là đội được cộng nhiều điểm thứ tư thế giới trong đợt cập nhật mới nhất, sau Palestine, Jordan và Singapore.

Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc lên hạng 107 thế giới

Với 1189,51 điểm trong tay, đoàn quân áo đỏ cũng tăng liền 3 bậc lên hạng 107 thế giới. Tính riêng tại châu Á, tuyển Việt Nam xếp hạng 19. Còn tính trong khu vực Đông Nam Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng thứ 2 sau Thái Lan (hạng 96) và xếp trên những Malaysia (121), Indonesia (122) hay Philippines (136).

Đặc biệt, Việt Nam chính là đội tuyển tăng nhiều bậc nhất thế giới trong đợt cập nhật ngày 22/12. 107 cũng là vị trí cao nhất của đoàn quân áo đỏ dưới thời HLV Kim Sang-sik. Thời điểm ông Kim tiếp quản đội tuyển sau sự ra đi của HLV Troussier, tuyển Việt Nam đứng hạng 115 thế giới.

Tuyển Việt Nam là đội tăng bậc nhiều nhất thế giới trong đợt cập nhật ngày 22/12

Trước mắt “Những chiến binh Sao Vàng” có thêm một cơ hội để cải thiện thứ hạng là trận lượt về gặp tuyển Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tháng 3/2026. Theo quy định FIFA, vòng loại Asian Cup được tính hệ số điểm cao gấp 5 lần so với các trận đấu thuộc AFF Cup.