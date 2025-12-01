Đội tuyển vật Việt Nam phấn đấu giành 6 HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển vật Việt Nam tập trung chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH MINH

“Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam đang chuẩn bị tập trung tối đa vào chuyên môn. Chúng tôi hiểu kỳ SEA Games 33-2025 có ý nghĩa quan trọng nên toàn đội sẽ cố gắng giữ kết quả tốt nhất”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) – ông Tạ Đình Đức trao đổi.

Sau nhiều lần rà soát và xây dựng phương án chuyên môn, đội tuyển vật đã đăng ký chỉ tiêu phấn đấu giành 6 HCV tại SEA Games 33-2025. Hai năm trước tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, môn vật đưa vào tranh tài 30 nội dung dành cho vật tự do nữ, vật tự do nam, vật cổ điển nam. Kết thúc thi đấu, các đô vật Việt Nam giành được 13 HCV để đứng đầu.

Đội tuyển vật Việt Nam chuẩn bị lực lượng chuyên môn từ đầu năm 2025. Sau các chu kỳ kiểm tra bằng tập huấn và thi đấu thực tiễn để rút gọn tuyển thủ chủ lực, Ban huấn luyện chọn 12 gương mặt tham dự SEA Games 33-2025. Đội hình tới Thái Lan gồm Phạm Như Duy, Nguyễn Hữu Định, Cất Tất Dự, Trần Văn Trường Vũ, Đỗ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu.

So với kỳ SEA Games 32-2023, những tuyển thủ từng giành HCV tiếp tục được cơ hội tranh tài tại SEA Games 33-2025 là Nguyễn Công Mạnh, Cấn Tất Dự, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

“Cơ sở để Ban huấn luyện xây dựng chỉ tiêu chuyên môn dựa vào lực lượng và phong độ VĐV. Đồng thời, qua những chương trình thi đấu, từng tổ nội dung phân tích về khả năng giành kết quả ở mỗi tuyển thủ tại nội dung. Năm nay, môn vật SEA Games 33-2025 đưa vào tranh tài 12 bộ huy chương nên cuộc cạnh tranh rất khó khăn”, ông Tạ Đình Đức trao đổi thêm.

Ghi nhận trực tiếp các buổi tập luyện của đội tuyển vật Việt Nam tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) lúc này diễn ra rất tập trung. Từng tổ nội dung (vật tự do nữ, tự do nam, cổ điển nam) thực hiện kỹ lưỡng các bài kỹ thuật để nhóm tuyển thủ SEA Games 33-2025 có sự chuẩn bị tốt nhất. Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam cho rằng, các đô vật không được sai sót chuyên môn bởi chỉ một lỡ nhịp trên sàn đấu là sẽ mất cơ hội giành kết quả.

Theo đánh giá, các đội tuyển Indonesia, Thái Lan, Philippines sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đô vật Việt Nam tại SEA Games 33-2025 lần này. Trước đó, dự báo từng phân tích nhóm tuyển thủ của đội vật Campuchia cũng có những khả năng giành thành tích. Dù vậy, theo thông tin sơ bộ, đội vật Campuchia sẽ không thi đấu SEA Games 33-2025.

Mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 1 VĐV tại 1 hạng cân. Toàn Đại hội chỉ tổ chức 4 hạng cân dành cho vật tự do nữ gồm 50kg, 53kg, 57kg và 62kg. Vật tự do nam sẽ thi đấu nhóm nội dung 57kg, 65kg, 74kg và 86kg. Vật cổ điển nam sẽ tranh tài nội dung 67kg, 77kg, 87kg và 97kg.

Cấn Tất Dự là 1 trong những gương mặt có kinh nghiệm của đội tuyển vật tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Đội tuyển vật Việt Nam quyết định không sang Trung Quốc tập huấn để toàn tâm chuẩn bị trong nước. “Việc di chuyển và thay đổi thời tiết có thể ảnh hưởng đến chu kỳ chuẩn bị chuyên môn của VĐV vì giai đoạn thi đấu đã cận kề. Do vậy, Ban huấn luyện đồng ý để tuyển thủ tập luyện trong nước thay vì sang Trung Quốc trong thời điểm ngắn ngày”, chia sẻ từ các HLV chuyên môn của đội tuyển vật Việt Nam.

Trong các đội tuyển sẽ thi đấu SEA Games 33-2025, đội tuyển vật sẽ sang Thái Lan muộn nhất do có lịch tranh tài vào những ngày cuối. Tuy nhiên, tuyển thủ vật Việt Nam lại giữ trọng trách quan trọng. Bởi vào giai đoạn quyết định về kết quả thi đấu đảm bảo thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam, VĐV sẽ phải giữ vững mục tiêu đề ra.