Đội tuyển vật Việt Nam bất ngờ nhận tin vui có 3 suất Olympic trẻ 2026

Đội vật trẻ bãi biển Việt Nam từng giành được huy chương ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: MINH MINH

Liên đoàn vật thế giới đã chính thức gởi thông báo tới Liên đoàn vật Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam để xác nhận chúng ta đã được trao 3 suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2026.

“Chúng tôi đã nhận được thông báo này. Đây là tin mừng đối với vật Việt Nam. Các nội dung mà tuyển thủ vật Việt Nam được trao để tham dự Olympic trẻ 2026 là ở môn vật bãi biển. Hiện tại, đội tuyển vật trẻ Việt Nam đang chuẩn bị cho giải thế giới để tìm thêm cơ hội có suất Olympic trẻ 2026”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức trao đổi.

Qua tìm hiểu, 3 suất dành cho đội vật Việt Nam đối với Olympic trẻ 2026 là tại hạng cân 60kg nam, 90kg nam và 45kg nữ vật bãi biển.

Thành tích có được là từ kết quả thi đấu của các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã đạt tại giải U17 thế giới năm 2025. Môn vật bãi biển của Olympic trẻ 2026 sẽ có 4 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ được tổ chức. Mỗi hạng cân sẽ trao 12 suất chính thức cho các VĐV vượt qua các giải vòng loại theo quy định của IOC và Liên đoàn vật thế giới.

Đại hội sẽ tổ chức từ ngày 31-10 tới 13-11 tại Dakar (Senegal). Olympic trẻ 2026 sẽ đưa vào tranh tài 25 môn thể thao chính thức.