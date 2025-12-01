Đội tuyển U22 Việt Nam có mặt tại Bangkok, sẵn sàng bước vào chiến dịch SEA Games 33

Bà Hoàng Diễm Hạnh – Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tặng hoa chào mừng và chúc thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu thành công tại SEA Games 33.

Các thành viên đội tuyển kích hoạt thẻ tham dự Đại hội.

U22 Việt Nam sẽ có hai ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi thi đấu trận mở màn bảng B gặp U22 Lào vào ngày 3/12. Với sự chuẩn bị chủ động và kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang thể hiện quyết tâm cao nhất cho mục tiêu cạnh tranh thành tích tốt tại SEA Games 33.



