Đội tuyển U22 Việt Nam có mặt tại Bangkok, sẵn sàng bước vào chiến dịch SEA Games 33

Chiều 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Bangkok (Thái Lan), chính thức bắt đầu hành trình chinh phục môn bóng đá nam SEA Games 33.


Bà Hoàng Diễm Hạnh – Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tặng hoa chào mừng và chúc thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu thành công tại SEA Games 33.

Tại sân bay Suvarnabhumi, lực lượng hỗ trợ của BTC đã phối hợp tạo điều kiện tối đa để đội tuyển làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, bảo đảm sự thuận lợi cho toàn đội trong ngày di chuyển. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, tham tán Hoàng Diễm Hạnh và các cán bộ Đại sứ quán, đã trực tiếp ra sân bay đón đội, tặng hoa chào mừng và gửi lời chúc U22 Việt Nam thi đấu đạt mục tiêu đề ra, đóng góp vào thành công chung của Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này.


Các thành viên đội tuyển kích hoạt thẻ tham dự Đại hội.

Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, toàn đội tranh thủ dùng bữa nhẹ và nghỉ ngơi ngắn trước khi bước vào buổi tập đầu tiên lúc 17h cùng ngày. Đây là buổi tập nhằm giúp các cầu thủ thả lỏng sau hành trình di chuyển, đồng thời làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân và nhịp sinh hoạt mới tại Bangkok.


U22 Việt Nam sẽ có hai ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi thi đấu trận mở màn bảng B gặp U22 Lào vào ngày 3/12. Với sự chuẩn bị chủ động và kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang thể hiện quyết tâm cao nhất cho mục tiêu cạnh tranh thành tích tốt tại SEA Games 33.


