U22 Việt Nam sẽ có hai ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi thi đấu trận mở màn bảng B gặp U22 Lào vào ngày 3/12. Với sự chuẩn bị chủ động và kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang thể hiện quyết tâm cao nhất cho mục tiêu cạnh tranh thành tích tốt tại SEA Games 33.
Đội tuyển U22 Việt Nam có mặt tại Bangkok, sẵn sàng bước vào chiến dịch SEA Games 33
VFF |
Chiều 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Bangkok (Thái Lan), chính thức bắt đầu hành trình chinh phục môn bóng đá nam SEA Games 33.
Theo VFF Copy link
Link bài gốc Lấy link https://vff.org.vn/doi-tuyen-u22-viet-nam-co-mat-tai-bangkok-san-sang-buoc-vao-chien-dich-sea-games-33/?fbclid=IwY2xjawOaTF1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhTW02emxLeXhmSnZmRUdBc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlHBjIKpdnrixGECkCLjrnFIbVS3gAhYXqlUn6U9oKQJ5GiM8pJploFXV4Rj_aem_qG_yHO-8yNM5Dx9zYvBecQ