Đội tuyển Trung Quốc tạo ra 2 "kỷ lục ngược" tại vòng bảng Asian Cup 2023

Sau 2 trận hòa 0-0 trước Kyrgyzstan và Lebanon, đội tuyển Trung Quốc có những thời điểm chơi khởi sắc khi đối đầu với chủ nhà Qatar ở lượt đấu cuối cùng. Tuy nhiên, đội bóng xứ tỷ dân đã phung phí các cơ hội và để thua bởi một tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn.



Khép lại vòng bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Trung Quốc đã tạo ra 2 "kỷ lục ngược" trong lịch sử tham dự giải đấu. "Kỷ lục" thứ nhất là lần đầu tiên không ghi được bàn thắng nào ở giai đoạn vòng bảng. "Kỷ lục" thứ hai là lần đầu tiên không thắng được trận nào ở vòng bảng, tính từ khi vòng bảng Asian Cup có ít nhất 4 đội mỗi bảng. Ngoài ra, họ cũng giành được điểm số ít nhất trong vòng 43 năm qua - 2 điểm.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, đội tuyển Trung Quốc đã hoàn thành các trận đấu vòng bảng.

Cơ hội đi tiếp dành cho đội tuyển Trung Quốc hiện tại rất mong manh. Với 2 điểm và hiệu số -1, họ rất khó cạnh tranh với các đội xếp thứ ba khác. Khả năng gần như duy nhất cho thầy trò HLV Jankovic là chờ đợi 2 trận đấu Syria vs Ấn Độ (bảng B) và Palestine vs Hong Kong (Trung Quốc) (bảng C) cùng kết thúc với tỉ số hòa. Trong đó Syria và Ấn Độ cần hòa nhau 0-0 và Syria nhận ít nhất 2 thẻ vàng.

Trang Sohu (Trung Quốc) bình luận về màn trình diễn của đội nhà: "Đội tuyển Trung Quốc nắm quyền tự quyết trong tay trước lượt trận cuối cùng. Bên phía Qatar chỉ sử dụng đội hình B khi thay tới 9 vị trí và cất cả 2 ngôi sao Akram Afif lẫn Almoez Ali trên băng ghế dự bị.

Những hình ảnh chưa từng thấy trong 2 trận trước đó xuất hiện khi đội tuyển Trung Quốc có những đường tấn công mạnh lạc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Kết thúc hiệp một Trung Quốc có số pha dứt điểm nhiều gấp đôi Qatar.

Đội tuyển Qatar (áo đỏ) đã chiến thắng mặc dù không dùng đội hình mạnh nhất.

Nhưng khi Qatar quyết định tăng tốc và tung Afif cùng Al Haydos vào sân, họ chỉ mất 2 phút để ghi bàn. Hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi tập trung đông người trong vòng cấm địa song lại để cho Al Haydos hoàn toàn rảnh chân.

Năm 2002, đội tuyển Trung Quốc từng tham dự World Cup với mục tiêu ghi ít nhất 1 bàn thắng. Thật bất ngờ khi đến Asian Cup 2023, 1 bàn thắng cũng là cái đích quá khó với chúng ta.

Liệu rằng LĐBĐ Trung Quốc có nên sa thải HLV Jankovic. Hay thực tế chất lượng cầu thủ Trung Quốc hiện tại chỉ có thể đạt được thành tích như vậy?".

Video bàn thắng Qatar 1-0 Trung Quốc (Vòng bảng Asian Cup 2023)

