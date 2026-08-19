Đội tuyển TPHCM giành 21 HCV và xếp hạng nhì giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia 2026

Các xạ thủ của đội bắn súng TPHCM đã hoàn thành chương trình thi đấu để có ngôi nhì toàn đoàn trên bảng thành tích chung cuộc.

Các xạ thủ trẻ đã tranh tài tại giải đấu năm nay. Ảnh: PHẠM CAO SƠN

Các nội dung cuối cùng của giải bắn súng vô địch trẻ quốc gia 2026 đã khép lại trên trường bắn thuộc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Trong ngày cuối, đội bắn súng TPHCM đã giành thêm tấm HCV tại bài bắn cá nhân 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam. Xạ thủ Lư Minh Khang của TPHCM hoàn thành thi đấu với kết quả 550 điểm để xếp nhất, giành ngôi vô địch.

Trong nội dung, xạ thủ Bùi Hải Triều của TPHCM có HCB còn Nguyễn Thái Dương của Hải Phòng có vị trí thứ ba.

Ngoài tấm HCV kết quả cá nhân, đội bắn súng TPHCM còn giành HCV thành tích đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn khi Lư Minh Khang, Bùi Hải Triều, Lê Minh Khang đạt tổng thành tích 1626 điểm. Ngôi á quân là đội Quân đội còn hạng ba là đội Hải Phòng.

Giải năm nay đã hoàn thành thi đấu để ghi nhận đội TPHCM giành vị trí thứ nhì với tổng kết quả 21 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ.

Trong đó, các xạ thủ trẻ TPHCM có 7 HCV ở các bài bắn cá nhân và 14 HCV đối với kết quả đồng đội. Xạ thủ trẻ của bắn súng TPHCM đã lập 2 kỷ lục mới và phá 7 kỷ lục trong các nội dung đã góp mặt.

Trên bảng tổng sắp, đội Quân đội giành vị trí hạng nhất với 23 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ. Xạ thủ trẻ của bắn súng Quân đội đã có 22 kỷ lục tại giải lần này.

Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng là đội Hà Nội với 10 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ. Tiếp theo là các đoàn Công an Nhân dân, Hải Phòng. Toàn giải có 11 đơn vị đã tham gia tranh tài.