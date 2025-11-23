Sẽ phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh, song HLV Trương Minh Sang - với kinh nghiệm dày dạn của người đã từng giành hơn 50 huy chương Vàng trong nước và quốc tế, sau đó huấn luyện nhiều vận động viên TDDC hàng đầu Việt Nam giành vé dự Olympic 2021, đoạt huy chương Vàng châu Á và cúp thế giới - nhắc nhở các học trò "không bận tâm đến việc thi đấu với ai mà cố gắng vượt qua chính mình, khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh để hoàn thành mục tiêu".