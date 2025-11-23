  Về trang chủ

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam ở trạng thái hoàn hảo, sẵn sàng chinh phục SEA Games 33

Hồng Vĩnh - Thanh Hải |

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, HLV Trương Minh Sang cho biết các tuyển thủ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đang ở trạng thái tốt nhất, cả về phong độ cũng như tinh thần và thể lực, sẵn sàng lên đường chinh phục các thử thách ở SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, nước chủ nhà Thái Lan đã điều chỉnh điều lệ thi đấu, loại bỏ hai nội dung đồng đội và toàn năng vốn là thế mạnh của Thể dục dụng cụ Việt Nam, đặc biệt ở đội nam. Đại hội chỉ tổ chức các nội dung đơn môn nam và nữ, đồng thời giới hạn mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 4 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ.

Bên cạnh đó, tính cạnh tranh ở kỳ đại hội này cũng rất cao bởi các quốc gia như Philippines, Thái Lan, Malaysia... có sự đầu tư bài bản và dài hạn, tập hợp nhiều vận động viên hàng đầu.

Trong 3 kỳ SEA Games trở lại đây, TDDC Việt Nam luôn duy trì thành tích cao với 3 huy chương Vàng ở SEA Games 30, 4 huy chương Vàng ở SEA Games 31 và 4 huy chương Vàng SEA Games 32.

Tại SEA Games 33 lần này, đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ tranh chấp huy chương ở 10 nội dung đơn môn, đặt mục tiêu giành từ 2 đến 3 huy chương Vàng.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, HLV Trương Minh Sang nói rằng mục tiêu này phù hợp với bối cảnh hiện tại. Đội tuyển sẽ tập trung vào hai nội dung thế mạnh là ngựa vòng và vòng treo, được đánh giá đứng đầu khu vực.

Ở giải đoạn hiện tại, đội tuyển tập trung ổn định về mặt kỹ thuật và thể lực, thực hiện các bài kiểm tra để đánh giá, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm cũng như rèn tâm lý.

Sẽ phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh, song HLV Trương Minh Sang - với kinh nghiệm dày dạn của người đã từng giành hơn 50 huy chương Vàng trong nước và quốc tế, sau đó huấn luyện nhiều vận động viên TDDC hàng đầu Việt Nam giành vé dự Olympic 2021, đoạt huy chương Vàng châu Á và cúp thế giới - nhắc nhở các học trò "không bận tâm đến việc thi đấu với ai mà cố gắng vượt qua chính mình, khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh để hoàn thành mục tiêu".

Đặng Ngọc Xuân Thiện là một trong những niềm hy vọng giành Vàng ở nội dung ngựa vòng.

Đinh Phương Thành, vận động viên đã sở hữu 11 huy chương Vàng SEA Games, 1 huy chương Bạc Asiad, cũng là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển TDDC Việt Nam.

Tại SEA Games 33, anh tranh tài ở nội dung xà đơn và xà kép.

Trịnh Hải Khang hoàn thành tốt bài kiểm tra ngày 21/11 ở nội dung nhảy chống. Tại Cúp TDDC Thế giới 2024, anh là tuyển thủ duy nhất dự chung kết bài nhảy chống đơn môn và xếp hạng 8.

Với Nguyễn Văn Khánh Phong, mục tiêu sẽ là bảo vệ ngôi vị số một Đông Nam Á ở nội dung vòng treo. Chàng trai người TPHCM cũng từng giành huy chương Bạc giải Vô địch Châu Á 2023 và huy chương Bạc Asiad 19.

Trong quá trình tập luyện, Khánh Phong tiếp tục thể hiện các kỹ thuật tốt trong bài sở trường vòng treo.

Tại SEA Games 33, 3 vận động viên nữ của đội tuyển TDDC Việt Nam gồm Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Đoàn Quỳnh Nam và Lê Thị Thanh Phượng.

Trở lại sau một kỳ SEA Games 32 không tổ chức nội dung nữ, các nữ tuyển thủ đang rất quyết tâm làm nên kỳ tích trên đất Thái Lan.

Theo chia sẻ của HLV Trương Minh Sang, các tuyển thủ đang ở trạng thái hoàn hảo cả về kỹ, chiến thuật cũng như thể lực và tinh thần, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu ở SEA Games 33.

