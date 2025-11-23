Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam ở trạng thái hoàn hảo, sẵn sàng chinh phục SEA Games 33
Hồng Vĩnh - Thanh Hải |
Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, HLV Trương Minh Sang cho biết các tuyển thủ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đang ở trạng thái tốt nhất, cả về phong độ cũng như tinh thần và thể lực, sẵn sàng lên đường chinh phục các thử thách ở SEA Games 33.
