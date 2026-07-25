Đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026: Công cuộc trẻ hóa nửa vời?

Bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan một lần nữa lại mang đến những dấu hỏi lớn. Từ vị thế của một "ông kẹ" luôn khẳng định sự thống trị tại Đông Nam Á, Voi chiến giờ đây lại đang bộc lộ quá nhiều vấn đề từ khâu chiến lược phát triển cho đến xung đột quyền lợi âm ỉ trong hệ thống bóng đá quốc nội.

Nghịch lý trẻ hóa

3-4 năm nay, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á dần quen với việc Thái Lan luôn bước vào các kỳ AFF Cup hay hiện tại là ASEAN Cup trong một trạng thái "sẵn sàng nửa vời". Khác với sự ưu tiên mà Việt Nam dành cho đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) dường như luôn bất lực trong việc dung hòa lợi ích với các CLB trong nước.

Kỳ ASEAN Cup 2026 cũng không phải là một ngoại lệ, thậm chí tình hình còn trở nên rắc rối hơn khi giải đấu diễn ra trùng với thời điểm các đội bóng đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hệ quả tất yếu của sự xung đột lợi ích này là việc hàng loạt quân bài tốt nhất, những ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp không thể lên tuyển. HLV Anthony Hudson đã phải gạch tên dàn trụ cột như Suphanan Bureerat, Kritsada Kaman, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Supachai Chaided...

Thêm vào đó, Erawan Garnier và Nicholas Mickelson bận thi đấu ở châu Âu nên cũng không thể về tham dự. Sự vắng mặt của dàn cầu thủ trên không chỉ lấy đi tính đột biến trong lối chơi mà còn làm suy giảm nghiêm trọng chiều sâu đội hình của nhà cựu vô địch.

Chanathip cùng nhiều trụ cột sẽ không cùng tuyển Thái Lan dự ASEAN Cup 2026

Điều đáng nói là trước khi chốt danh sách, HLV Anthony Hudson đã liên tục đưa ra những tuyên bố đanh thép về một cuộc cách mạng trên tuyển, nhấn mạnh vào quyết tâm trẻ hóa lực lượng để hướng tới tương lai.

Thế nhưng, khi bản danh sách chính thức được công bố, những gương mặt được điền tên lại hoàn toàn đi ngược với kỳ vọng và lời hứa hẹn ấy. Thực tế phũ phàng chỉ ra rằng, trong cơn khủng hoảng nhân sự, ông Hudson vẫn phải cậy nhờ vào hàng loạt cựu binh đã bước qua tuổi băm.

Nhìn vào đội hình Thái Lan hiện tại, người ta thấy sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ ngoài 30 như Narubadin Weerawatnodom, Adisorn Promrak, Thossawat Limwannasathian, Sarach Yooyen... và đặc biệt là thủ thành kỳ cựu Chatchai Budprom - người năm nay đã bước sang tuổi 39. Việc phải gọi lại những lão tướng này đã đẩy độ tuổi trung bình của tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 lên con số 28,4, biến họ thành đội bóng "già" nhất toàn giải.

Con số 28,4 tuổi này hoàn toàn mâu thuẫn với tham vọng trẻ hóa mà HLV Hudson từng tuyên bố. Nó hoàn toàn không chứng minh cho một tầm nhìn dài hạn hay một sự chuyển giao thế hệ mượt mà. Ngược lại, nó cho thấy sự thật về một tập thể Voi chiến đang dần trở nên già cỗi, thiếu đi sự bùng nổ, thiếu sức sống của tuổi trẻ và trên hết là minh chứng rõ nét cho sự thiếu chung tay của CLB quê nhà đối với nghĩa vụ quốc gia. Một đội bóng được chắp vá bởi những đôi chân đã luống tuổi và cạn kiệt thể lực chắc chắn sẽ phải đối mặt với muôn vàn giông bão ở chiến dịch khu vực.

Supachok không có mặt khiến hàng công Thái Lan yếu đi trông thấy

Voi chiến vượt khó thành công?

Danh sách đội tuyển Thái Lan dự ASEAN Cup 2026 mất đến hơn nửa là các trụ cột, những người từng sát cánh ở ASEAN Cup 2024 hay vòng loại World Cup 2026, Asian Cup 2027. Với một đội hình già cỗi, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là liệu kinh nghiệm của những lão tướng có đủ sức giúp Thái Lan bảo vệ được vị thế của mình?

Câu trả lời sẽ có khi Thái Lan thi đấu các trận ở bảng B. Tại đây, họ hứa hẹn sẽ đối diện với thế lực mới Philippines. Nếu như Thái Lan đang loay hoay trong mớ bòng bong thiếu hụt lực lượng và già hóa đội hình thì Philippines lại đang đi trên một con đường hoàn toàn trái ngược và đầy hứa hẹn. Đội bóng mang biệt danh "The Azkals" đang thực sự vươn mình trở thành một vật cản khó chịu đối với bất kỳ ông lớn nào trong khu vực.

Vũ khí nguy hiểm nhất của Philippines tại giải đấu năm nay chính là một lực lượng trẻ trung, giàu sức sống và mang đậm chất lượng chuyên môn từ châu Âu. Họ có Pocholo Bugas từ Vukovar tại Croatia, Andre Leipold từ CLB Verl của Đức, Santiago Rublico tại Alcorcon ở Tây Ban Nha… Đặc biệt, Philippines sẽ rất nguy hiểm với nhạc trưởng Sandor Reyes, người từng mang tới vô vàn khó khăn cho Thái Lan ở bán kết ASEAN Cup 2024.

Philippines hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan

Khác với những kỳ trước đây khi Philippines thường dựa vào cầu thủ nhập tịch luống tuổi, chiến dịch 2026 đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ trẻ gốc gác châu Âu được đào tạo bài bản. Họ có 11 cầu thủ thuộc lứa U23. Dù đội hình dự ASEAN Cup 2026 chưa phải là mạnh nhất nhưng rõ ràng, tuyển Philippines đem tới sức trẻ hoàn toàn vượt trội Thái Lan.

Những cầu thủ này không chỉ sở hữu nền tảng thể hình, thể lực vượt trội mà còn được trui rèn tư duy chiến thuật hiện đại từ các nền bóng đá hàng đầu. Sự kết hợp giữa sức trẻ, khát khao cống hiến và kỷ luật chiến thuật kiểu châu Âu có thể biến Philippines thành một cỗ máy pressing tầm cao cực kỳ đáng sợ.

Ngoài ra, Thái Lan vẫn phải dè chừng Malaysia. Dù nền bóng đá đang xuống đáy sau bê bối nhập tịch gian lận song với cái duyên trước Thái Lan, tuyển Malaysia hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ.

Có thể khẳng định hành trình vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ không hề đơn giản với Thái Lan. Ở độ tuổi trung bình 28,4, khả năng phục hồi thể lực sau mỗi trận đấu của Voi chiến sẽ là một điểm yếu chí mạng. Trong bóng đá hiện đại, khi thể lực và tốc độ lên ngôi, kinh nghiệm đôi khi không thể bù đắp được sự rệu rã của những đôi chân đã mỏi mệt.

Nếu vào bán kết, Voi chiến sẽ phải đối mặt với Indonesia hoặc Việt Nam, 2 tập thể mạnh mẽ hơn, lực lượng tốt hơn và cũng trẻ trung hơn. Khi ấy, nếu không có những toan tính chiến thuật thực sự đột phá, rất có thể họ sẽ phải sớm đối diện với kịch bản rời giải trong bất lực. Sẽ không bất ngờ nếu như giải đấu năm nay tiếp tục phơi bày những rạn nứt đang tồn tại trong lòng bóng đá xứ Chùa vàng.