Đội tuyển Thái Lan “già” nhất tại ASEAN Cup 2026

Theo thống kê từ trang aseanfootball về độ tuổi trung bình của các đội tham dự ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan là đội có tuổi trung bình cao nhất. Ở chiều ngược lại, Timor Leste là đội trẻ trung nhất tại giải đấu lần này.

Thái Lan có độ tuổi trug bình cao nhất tai ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Độ tuổi trung bình của Timor Leste là 22.56, trở thành đội trẻ nhất tại giải đấu lần này. Không chỉ trẻ về tuổi đời mà kinh nghiệm trận mạc của nhiều cầu thủ cũng còn hạn chế qua cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân, trận đấu mà họ thua với tỷ số cách biệt 0-7.

Theo sau Timor Leste là đội tuyển Lào với tuổi trung bình là 22.96, Philippines có tuổi trung bình 24.65 đứng thứ ba. Trong khi đó tuổi trung bình của đội tuyển Thái Lan là 28.32 trở thành đội bóng “già” nhất giải lần này. Theo sau lần lượt là Singapore (27.92), Việt Nam (27.12), Malaysia (26.40), Indonesia (25.92)…

Nguyễn Xuân Son đứng thứ 5 trong top 10 cầu thủ có giá trị cao nhất tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Sau lượt trận đầu tiên, điều trùng hợp thú vị khi những đội có tuổi trung bình cao nhất đều giành trọn 3 điểm nhờ vào kinh nghiệm trận mà và nền tảng thể lực được chuẩn bị tốt. Các đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore cùng giành thắng lợi ngay trên sân khách.

Trong khi đó, Indonesia có giá trị đội hình cao nhất với thống kê là 9,43 triệu euro. Tiếp đến là Việt Nam (6,63 triệu euro), Thái Lan (5,48 triệu euro)… Ở top 10 cầu thủ có giá trị nhất tại giải lần này, Indonesia áp đảo với 8 cầu thủ. Trong đó thủ môn Hubner dẫn đầu với giá thị trường là 1 triệu euro. Nguyễn Xuân Son đứng thứ 5 trong top này với giá trị 550.000 euro.