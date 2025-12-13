Đội tuyển taekwondo Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV tại SEA Games 33

Võ sĩ taekwondo Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ngày 13-12 là ngày tranh tài cuối cùng môn taekwondo. Trong ngày cuối, đội tuyển taekwondo Việt Nam chứng kiến Trần Thị Ánh Tuyết thi đấu hiệu quả trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan Harnsujin để thắng 2-1 tại hạng cân 57kg nữ. Ở hiệp đầu, Ánh Tuyết vượt qua đối thủ với tỷ số 7-2. Trong ván thứ 2, Harnsujin có chiến thắng ưu thế dù 2 võ sĩ có kết quả điểm hòa 13-13. Ván thứ 3, Ánh Tuyết đã thi đấu thuyết phục và thắng 8-3. Tấm HCV của Trần Thị Ánh Tuyết là HCV thứ 3 của đội tuyển taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Cùng trong ngày, chúng ta có Nguyễn Thị Loan thi đấu chung kết hạng cân 53kg nữ nhưng thua trận nên có HCB. Võ sĩ Lý Hồng Phúc cũng có HCB hạng cân 74kg nam.

Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, chỉ tiêu của đội tuyển taekwondo Việt Nam là phấn đấu giành từ 3 tới 4 HCV. Trên sàn đấu lần này tại Thái Lan, chúng ta đạt tổng thành tích 12 huy chương (4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ).

Các tấm HCV tới từ đội biểu diễn quyền hỗn hợp nam nữ, Trần Thị Ánh Tuyết (57kg nữ), Bạc Thị Khiêm (73kg nữ), Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam).

Ở SEA Games 33-2025, tuyển thủ Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ) được kỳ vọng giành thành tích tốt nhưng cô chỉ có tấm HCĐ. SEA Games 33-2025 cũng là giải quốc tế cuối cùng của đội tuyển taekwondo Việt Nam. Sau đây, các võ sĩ sẽ về nước và tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ quốc tế năm 2026.