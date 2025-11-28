Đội tuyển ở Đông Nam Á bị loại khỏi giải châu Á với thành tích “thảm họa”

Ở lượt trận thứ 4 bảng A, vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Brunei chạm trán đội bóng không mạnh hơn là bao, đó là U17 Timor Leste.

Trước một đối thủ “vừa sức” nhất so với các đội còn lại ở bảng A, U17 Brunei vẫn thi đấu lép vế hoàn toàn. Sau nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự, U17 Brunei thất thủ với tỷ số chung cuộc 0-2. Đây là trận đấu mà Brunei có thể đã thua đậm nếu các cầu thủ Timor Leste dứt điểm tốt hơn.

Như vậy, U17 Brunei vẫn đang toàn thua cả 4 trận tại vòng loại giải châu Á, để thủng lưới tổng cộng 26 bàn mà chưa ghi được bàn gỡ nào. Trong khi đó, Timor Leste đã giành chiến thắng đầu tiên sau 3 trận thất bại trước đó.

Hiện Brunei cùng Guam là 2 đội chưa ghi được bàn nào ở vòng loại giải U17 châu Á. Dựa theo những kết quả ở vòng loại, có thể thấy 3 đội Brunei, Guam và Quân đảo Bắc Mariana chính là 3 đội yếu nhất châu lục, hiện tất cả đều đang có hiệu số bàn thắng bại “thảm họa”, lần lượt là -26, -27 và -28.

Theo lịch, U17 Brunei còn một trận cuối gặp Bahrain vào ngày 20/11. Với chênh lệch lớn, khả năng cao Brunei sẽ lại thua rất đậm, nối dài chuỗi trận không tốt khi tham dự vòng loại châu Á.

U17 Brunei vẫn tỏ ra quá yếu khi dự vòng loại châu Á.

Tính tới thời điểm hiện tại, có 5 đội ở khu vực Đông Nam Á đã chính thức bị loại khỏi vòng loại U17 châu Á 2026, gồm Brunei, Timor Leste, Campuchia, Singapore, Philippines.

Trong khi đó, các đội trong khu vực còn cơ hội đi tiếp gồm U17 Việt Nam, Malaysia, Lào, Thái Lan, Myanmar.

Tính trong khu vực Đông Nam Á, chỉ duy nhất Indonesia là đội được đặc cách vào VCK mà không cần phải thi đấu vòng loại.