Đội tuyển nữ Việt Nam lên hạng 36 thế giới

Đội tuyển nữ Việt Nam đang thể hiện phong độ tốt tại SEA Games 33.

Thời điểm công bố là trước trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Myanmar ở vòng bảng SEA Games 33 nên chưa được FIFA cập nhật, kết quả trên sẽ được tính cho đợt công bố bảng xếp hạng kỳ sau.

Theo bảng xếp hạng mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên đứng hạng 36 thế giới với 1621,187 điểm. Dù chưa được cộng điểm sau trận thắng Myanmar, các cô gái Việt Nam vẫn giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á. Philippines bị trừ 11,35 điểm, tụt 2 bậc nhưng vẫn đứng thứ nhì khu vực Đông Nam Á với 1538 điểm. Thái Lan đứng thứ 3 với 1479 điểm, Myanma thứ 4 (1417 điểm), Malaysia (1222), Indonesia (1178)…

Dẫn đầu khu vực châu Á vẫn là Nhật Bản (1997 điểm), theo sau lần lượt là CHDCND Triều Tiên (1944 điểm), Australia (1840 điểm), Trung Quốc (1798 điểm), Hàn Quốc (1773 điểm), Việt Nam… Ở nhóm dẫn đầu thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu với 2094,891 điểm, trong khi Mỹ, Đức, Anh, Thụy Điển, Brazil, Pháp và Nhật Bản… lần lượt bám đuổi phía sau.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á