Đội tuyển nữ Việt Nam làm quen với mặt sân Shizuoka ECOPA

Chiều 13-9, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi đi bộ làm quen với mặt sân Shizuoka Ecopa Auxiliary, nơi thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ đá trận ra quân môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 với đội Đài Loan (Trung Quốc) vào chiều 14-9.

Các tuyển thủ Việt Nam chụp hình lưu niệm trên sân Shizuoka Ecopa Auxiliary.

Chiều ngày 13-9, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân ASIAD 20. Buổi tập diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng tích cực. HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cùng các thành viên Ban huấn luyện tập trung rà soát và hoàn thiện những yêu cầu về chiến thuật, đồng thời củng cố khả năng phối hợp giữa các tuyến. Đây cũng là buổi tập quan trọng để toàn đội hoàn thiện lối chơi, duy trì sự tập trung và sẵn sàng cho trận ra quân.

Sau buổi tập, đội tuyển nữ Việt Nam đã có thời gian đi bộ làm quen Sân vận động Shizuoka Ecopa, nơi diễn ra trận đấu ra quân với đội tuyển nữ Đài Loan (TQ). Hoạt động này giúp các cầu thủ có thêm cảm nhận về không gian, mặt sân và điều kiện thi đấu trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại buổi tập cuối cùng trước trận ra quân gặp Đài Loan (TQ).

Vào buổi sáng cùng ngày, lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương cùng các thành viên Ban huấn luyện đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước giải đấu với đại diện Ban tổ chức và các đội bóng cùng bảng. Tại cuộc họp, các thông tin liên quan đến công tác tổ chức, điều lệ và những quy định chuyên môn của giải đấu được phổ biến tới các đội.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đài Loan (TQ) sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 14-9 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu mở màn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026.