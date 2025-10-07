Đội tuyển Malaysia đá hết vòng loại Asian Cup 2027 mới bị xử thua?

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể chờ đến hết vòng loại Asian Cup 2027 mới đưa ra phán quyết liên quan đến vấn đề cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Đó là thời điểm AFC phải chốt danh sách các đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 để tổ chức lễ bốc thăm.

Việc xử thua hoặc loại đội tuyển Malaysia khỏi giải đấu chưa xảy ra ở thời điểm này. Lý do là AFC phải chờ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thực hiện quy trình kháng cáo đối với quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

“Quy trình pháp lý vẫn đang diễn ra, và chỉ khi AFC nhận được kết quả cuối cùng từ FIFA, chúng tôi mới có thể thực hiện các bước cần thiết", tờ New Straits Times (Malaysia) dẫn lời Tổng thư ký AFC Windsor Paul John.

Đội tuyển Malaysia được phép thi đấu hết vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận lượt về gặp đội tuyển Việt Nam.

"FAM về cơ bản có thời hạn đến ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup – tức là ngày 31 tháng 3 năm sau – để hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý. AFC cần có danh sách chính thức các đội tuyển vượt qua vòng loại để **tiến hành bốc thăm chia bảng cho Asian Cup".

LĐBĐ châu Á cần phán quyết cuối cùng của Tòa bóng đá FIFA về tính hợp lệ của 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Những cầu thủ này tạm thời bị cấm thi đấu 1 năm.

“ Hiện tại, FAM không được phép sử dụng bảy cầu thủ đang bị đình chỉ, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục thi đấu các trận vòng loại. AFC có những quy định và điều lệ riêng, và khi các thủ tục pháp lý được hoàn tất, chúng tôi sẽ hành động phù hợp", Tổng thư ký AFC cho biết thêm.

Như vậy, hoàn toàn có thể xuất hiện trường hợp đội tuyển Malaysia thi đấu xong vòng loại Asian Cup 2027 rồi mới nhận án phạt (xử thua, trừ điểm hoặc loại khỏi giải). Điều này sẽ xảy ra nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia kháng cáo không thành công.

Sáng 7/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên tiếp tung ra 2 thông báo với nội dung bác bỏ cáo buộc của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về sai phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Cơ quan này tuyên bố bằng chứng của FIFA là vô căn cứ.

"Cáo buộc cho rằng các cầu thủ 'đã nhận được hoặc biết về các tài liệu giả mạo' là vô căn cứ, vì cho đến nay FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào", FAM thông báo. LĐBĐ Malaysia tái khẳng định sai sót trong quá trình thực hiện nhập quốc tịch cho cầu thủ là lỗi hành chính.

Cụ thể, một nhân viên của FAM "vô tình tải lên tài liệu do cơ quan đại diện cung cấp, thay vì tài liệu chính thức được ban hành bởi Cục Đăng ký Quốc gia".

Toàn bộ các thông báo của LĐBĐ Malaysia không đề cập đến việc thông tin về nguồn gốc của các cầu thủ bị làm sai lệch. Theo hồ sơ FAM nộp lên FIFA, 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia.

Ban Thư ký của FIFA trích xuất được giấy tờ gốc với thông tin khác hoàn toàn. Liên đoàn bóng đá Malaysia không giải thích về sự sai lệch này.