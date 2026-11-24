Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Croatia Bojan Hodak làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Đông Nam Á và bảng thành tích đồ sộ cùng nhiều đội bóng khu vực, nhà cầm quân 55 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới cho "Những chú hổ Malaya".

Thông tin về việc bổ nhiệm ông Bojan Hodak được Chủ tịch FAM Datuk Ab Ghani Hassan công bố trong thông báo chính thức ngày 24/11. Quyết định này khép lại quãng thời gian tìm kiếm nhà cầm quân chính thức của bóng đá Malaysia, sau khi cơ quan này chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo thỏa thuận chung với HLV Peter Cklamovski vào ngày 16/6.

HLV Hodak từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Malaysia cũng như các CLB ở Đông Nam Á.

Lý giải về lựa chọn nhân sự, người đứng đầu FAM nhấn mạnh yếu tố am hiểu bản địa là chìa khóa giúp ông Hodak vượt qua các ứng viên khác. Theo ông Ab Ghani Hassan, kinh nghiệm làm việc dày dặn tại Malaysia và Đông Nam Á giúp chiến lược gia 55 tuổi nắm bắt rõ môi trường bóng đá, tính cách cũng như tiềm năng phát triển của các cầu thủ nội địa. Bên cạnh đó, chuỗi danh hiệu cấp CLB tại Malaysia và Indonesia là minh chứng cho năng lực xây dựng tập thể giàu sức cạnh tranh của nhà cầm quân này.

Thực tế, Bojan Hodak không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Malaysia. Giai đoạn 2017–2019, ông từng dẫn dắt đội tuyển U19 quốc gia nước này và giúp đội tuyển U19 Malaysia lần đầu đăng quang tại giải U19 Đông Nam Á vào năm 2018 ở Surabaya (Indonesia). Ở cấp độ CLB, dấu ấn đậm nét nhất của ông tại Malaysia bắt đầu từ năm 2012 với cú ăn ba lịch sử cùng Kelantan, bao gồm chức vô địch Super League, FA Cup và Malaysia Cup.

Hai năm sau, HLV Hodak tiếp tục đưa Johor Darul Ta'zim (JDT) lên ngôi tại Super League 2014. Đến năm 2021, ông giúp Kuala Lumpur City giải cơn khát danh hiệu Malaysia Cup kéo dài suốt 32 năm, trước khi đưa đội bóng thủ đô vào tới trận chung kết AFC Cup 2022 và giành ngôi á quân.

Không chỉ ghi dấu ấn tại Malaysia, hồ sơ cầm quân của Bojan Hodak còn trải dài qua nhiều nền bóng đá trong khu vực như Phnom Penh Crown (Campuchia) và PSM Makassar (Indonesia). Trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Malaysia, ông trải qua giai đoạn cực kỳ thành công cùng CLB giàu truyền thống Persib Bandung với 3 chức vô địch quốc gia Indonesia liên tiếp.

Cùng với việc bổ nhiệm tân HLV trưởng, FAM cũng kiện toàn bộ máy thượng tầng của đội tuyển quốc gia. Ông Tan Cheng Hoe - người đảm nhận vai trò HLV tạm quyền từ ngày 25/6 sau sự ra đi của “thuyền trưởng” Cklamovski - sẽ không rời đi mà chuyển sang giữ chức Giám đốc đội tuyển Malaysia. FAM gửi lời tri ân tới đóng góp của ông Tan trong giai đoạn chuyển giao, đồng thời kỳ vọng kinh nghiệm của cựu thuyền trưởng này sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý và phát triển các đội tuyển thời gian tới.

Với sự kết hợp giữa một HLV giàu thành tích thực chiến như Bojan Hodak trên băng ghế chỉ đạo và ông Tan Cheng Hoe ở vai trò quản lý, FAM đặt mục tiêu tái thiết mạnh mẽ lực lượng cho "Những chú hổ Malaya" hướng tới các giải đấu quốc tế sắp tới.