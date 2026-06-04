Đội tuyển Italia suýt "ôm hận" trước đối thủ có thứ hạng ngang Việt Nam

Tuyển Italia có sự thay đổi lớn.

Dù không tham dự World Cup 2026, đội tuyển Italia vẫn hội quân để thi đấu loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 6/2026. HLV tạm quyền Silvio Baldini cho thấy quyết tâm trẻ hóa khi triệu tập đội hình gồm toàn các cầu thủ thuộc độ tuổi U21. Ngoại lệ duy nhất là thủ môn Donnarumma - người được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm tựa cho các đàn em.

Mặc dù sử dụng đội hình trẻ trung, Italia vẫn được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đọ sức với Luxembourg. Trên BXH FIFA tháng 5/2026, đội tuyển Luxembourg xếp thứ 98 với điểm số gần bằng tuyển Việt Nam (hạng 99) và còn đứng dưới cả tuyển Thái Lan (hạng 93).

Đội tuyển Italia gặp nhiều khó khăn trước Luxembourg

Tuy nhiên, Azzurri lại không thể hiện được sự vượt trội. Dù cầm bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công liên tục, tuyển Italia gặp khó khăn trong những tình huống quyết định. Họ thậm chí còn có những thời điểm để Luxembourg lên bóng và gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Donnarumma.

Phải nhờ đến một tình huống cố định, Esposito mới đánh đầu ghi thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển Italia. Có những nét tươi mới đến từ các cầu thủ trẻ, nhưng nhìn chung đội bóng áo thiên thanh vẫn chưa mang tới cảm giác yên tâm cho người hâm mộ.

Esposito ghi bàn duy nhất cho Italia

Nations League sẽ khởi tranh ngay sau World Cup 2026, xa hơn là vòng loại Euro 2028. Nếu không sớm cải thiện tình hình, đội tuyển Italia có nguy cơ phải đối mặt với thêm những kết quả đáng buồn.