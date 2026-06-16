Đội tuyển Hàn Quốc né tránh truyền thông nước nhà sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm nói xấu Son Heung-min

Son Heung-min bị một PV nói xấu gây ra không khí vô cùng nặng nề ở ĐT Hàn Quốc.

Đội tuyển Hàn Quốc đang có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026, nhưng phía sau những kết quả tích cực trên sân cỏ lại là bầu không khí không mấy dễ chịu giữa đội bóng và giới truyền thông quê nhà. Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn video ghi lại buổi tập của tuyển Hàn Quốc được đài JTBC đăng tải hôm 9/6. Đoạn video ban đầu không gây chú ý cho đến khi người hâm mộ phát hiện phần âm thanh hậu trường vô tình ghi lại cuộc trò chuyện mang tính chế giễu nhắm vào đội trưởng Son Heung-min và các tuyển thủ.

Trong đoạn ghi âm, một người đàn ông bình luận về Son Heung-min: "Vì là đội trưởng nên chạy như trung đội trưởng trong quân đội nhỉ? Chạy y như đang ở quân ngũ vậy". Một người khác tiếp lời: "Mấy người này còn chưa đi nghĩa vụ quân sự mà. Chết tiệt. Chắc còn chẳng biết chữ quân đội viết thế nào".

Điều đáng chú ý là ngay trong video cũng xuất hiện giọng nói của một phụ nữ nhắc nhở những người xung quanh rằng máy quay đang bật và toàn bộ âm thanh có thể bị ghi lại.

Son Heung-min bị giới truyền thông nói xấu gây tranh cãi (Ảnh: Getty)

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và gây làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ, JTBC đã chuyển video gốc sang chế độ riêng tư. Nhà đài sau đó đăng lại phiên bản đã chỉnh sửa, cắt bỏ toàn bộ những phát ngôn gây tranh cãi, đồng thời khẳng định những người tham gia cuộc trò chuyện không phải nhân viên của đài.

Tuy nhiên, những tổn thương mà vụ việc để lại đối với đội tuyển Hàn Quốc dường như không hề nhỏ. Trong thông cáo chính thức được công bố ngày 14/6, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết những nội dung bị phát tán đã gây ra "cú sốc và sự thất vọng" đối với các cầu thủ.

Những diễn biến sau đó cho thấy tuyển Hàn Quốc đang chủ động tạo khoảng cách với giới truyền thông. Ngày 14/6, tiền vệ Hwang In-beom được FIFA bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" sau chiến thắng trước CH Czech. Theo thông lệ, cầu thủ nhận giải sẽ tham dự họp báo sau trận để trả lời truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, cuộc họp báo của Hwang In-beom bất ngờ bị hủy vào phút chót vì lý do nội bộ đội tuyển. Theo truyền thông Hàn Quốc, quyết định này phản ánh tâm lý thận trọng của đội bóng sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm. Nhiều cầu thủ được cho là cảm thấy áp lực và không thoải mái trước sự chú ý từ báo giới trong những ngày qua.

Hwang In-beom huỷ họp báo sau vụ Son Heung-min bị nói xấu (Ảnh: Getty)

Ngay cả Son Heung-min cũng từng tỏ ra khá dè dặt ở cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi về vụ việc bị nói xấu trước đó. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc không muốn bình luận sâu và nhanh chóng đưa cuộc trao đổi trở lại các vấn đề chuyên môn.

Từ một đoạn hội thoại tưởng như vô thưởng vô phạt, vụ việc đã tạo nên khoảng cách chưa từng có giữa đội tuyển Hàn Quốc và giới truyền thông ngay giữa World Cup. Trong bối cảnh giải đấu đang bước vào giai đoạn căng thẳng, KFA rõ ràng muốn giảm thiểu mọi tác động từ bên ngoài để các cầu thủ có thể tập trung hoàn toàn cho mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Việc hủy họp báo của Hwang In-beom có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng nó cho thấy tuyển Hàn Quốc đang lựa chọn cách tự bảo vệ mình trước áp lực truyền thông sau một sự cố mà không ai mong muốn xảy ra ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh