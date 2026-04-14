Đội tuyển Ghana bổ nhiệm Carlos Queiroz

HLV Carlos Queiroz dẫn dắt đội tuyển Ghana cũng đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp ông cầm quân tại World Cup. Ảnh: beIN SPORTS

Queiroz, 73 tuổi, đã rời vị trí HLV trưởng đội tuyển Oman hồi tháng trước sau khi không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026. Trong khi đó, tuyển Ghana bất ngờ chia tay HLV Otto Addo sau những trận giao hữu thua tuyển Áo và Đức hồi tháng 3. “Hội đồng điều hành của Liên đoàn bóng đá Ghana, phối hợp với tất cả các bên liên quan, đã bổ nhiệm Carlos Queiroz làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia”, GFA thông báo về sự kết hợp này.

Queiroz, cựu HLV của Real Madrid và Man.United, từng dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội tại World Cup 2010, và sau đó dẫn dắt tuyển Iran tại 3 kỳ World Cup gần đây nhất. Các nguồn tin thân cận với Liên đoàn bóng đá Ghana cho biết việc bổ nhiệm này được cấu trúc như một thỏa thuận ngắn hạn cho đến hết World Cup 2026, và sẽ được đánh giá lại sau giải đấu. “Đây không chỉ là một công việc bình thường - mà là một sứ mệnh”, Queiroz nói trong một tuyên bố trên trang web của GFA. “Và tôi sẵn sàng cống hiến tất cả kinh nghiệm và kiến thức của mình một lần nữa, để phục vụ cho bóng đá và hạnh phúc của người dân Ghana”.

Tại World Cup 2026, Ghana nằm ở bảng L cùng với Croatia, Anh và Panama. HLV Queiroz và các học trò sẽ bắt đầu gặp Panama vào ngày 17-6, trước khi đối đầu với Anh vào ngày 23-6, và kết thúc vòng bảng với Croatia vào ngày 27-6.

Việc bổ nhiệm này kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài 2 tuần bắt đầu khi GFA sa thải Otto Addo vào ngày 30-3, vài giờ sau trận thua giao hữu 1-2 trước Đức tại Stuttgart. Kết quả đó là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội tuyển Ghana trong giai đoạn chuẩn bị trước giải đấu, sau các trận thua trước Nhật Bản, Hàn Quốc và Áo. Addo, người đã giúp Ghana giành vé tham dự giải đấu bằng cách thắng 8 và hòa 1 trong 10 trận vòng loại, đã bị sa thải 72 ngày trước lễ khai mạc World Cup.