Đội tuyển futsal Việt Nam hứa sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo tại VCK Futsal World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đã kết thúc đợt tập luyện cuối cùng tại Việt Nam sau hơn 1 tháng tập trung từ ngày 20/7. HLV Phạm Minh Giang đại diện ĐT trả lời phỏng vấn và gửi lời cảm ơn đến NHM.

"Tôi xin thay mặt toàn đội cám ơn sự quan tâm, cổ vũ của NHM trong suốt thời gian vừa qua. Chắc chắn rằng toàn đội sẽ luôn nỗ lực cao nhất, thi đấu vì màu cờ sắc áo để giành được kết quả tốt nhất. Tôi cũng xin chúc mọi người dân Việt Nam sẽ vượt qua được dịch bệnh, có sức khỏe và bình an", HLV Phạm Minh Giang chia sẻ.

HLV Pham Minh Giang và học trò gửi lời chúc may mắn cho NHM Việt Nam sớm vượt qua đại dịch trước khi lên đường sang Tây Ban Nha

ĐT Việt Nam đã có hơn 10 ngày tập luyện tại LĐBĐ Việt Nam từ ngày 12/8 sau khi di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

HLV Phạm Minh Giang đánh giá quãng thời gian này: "Tôi rất hài lòng về thái độ cũng như bước tiến về mặt chuyên môn của các cầu thủ. Họ đã có cảm giác bóng, ôn lại nhuần nhuyễn chiến thuật để chuẩn bị lên đường sang Tây Ban Nha thi đấu giao hữu.

Đội tuyển tập luyện ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đã đối diện nhiều khó khăn. Nhưng qua quãng thời gian vừa qua, tôi rất mừng vì các cầu thủ đã phát huy được sự đoàn kết, nỗ lực, vượt qua được sự gò bó do phải tập trung khép kín để hoàn thiện tốt giáo án cũng như sự chuẩn bị về tinh thần, chuyên môn".

Sau buổi tập cùng này, ĐT Việt nam cũng đã rút gọn danh sách còn 17 người lên đường tập huấn tại Tây Ban Nha. Đây cũng sẽ là danh sách cuối cùng tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Tuy nhiên, việc ĐT Việt Nam không thể có một trận giao hữu nào sau hơn 1 tháng qua khiến BHL gặp khó khăn khi lựa chọn danh sách.

ĐT Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Việt Nam vào chiều 24/8

HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam cảm thấy may mắn khi có được trận giao hữu tại Tây Ban Nha. Ông chia sẻ: "Các trận giao hữu tới đây sẽ giúp tôi và các cầu thủ rà soát lại các mảng miếng chiến thuật để qua đó rút kinh nghiệm những gì tốt và chưa tốt. Khi nhận thấy những gì còn thiếu sót thì mình sẽ có thời gian sửa sai trước khi bước vào giải đấu chính thức. Phải nói rằng ĐT futsal Việt Nam rất may mắn khi được tạo điều kiện và tham dự các trận đấu giao hữu chất lượng tới đây bởi chúng ta đã biết suốt thời gian qua, do dịch Covid-19 nên đội chỉ tập "chay"".

Ảnh: VFF