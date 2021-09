Đội tuyển futsal Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Lithuania, chuẩn bị cho World Cup 2021

Đội tuyển futsal Việt Nam đã bước vào tập luyện trong ngày đầu tại Lithuania - nơi tổ chức VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang là đội có mặt sớm nhất trong 4 đội tại bảng D.

Để có mặt sớm tại đây, VFF đã chủ động về kế hoạch liên hệ với BTC giải và nước chủ nhà cho phép đội tới sớm hơn 4 ngày làm quen với múi giờ, thời tiết. Vì theo quy định giải đấu các đội tham dự giải chỉ được hưởng các chế độ về nơi ăn ở, điều kiện sinh hoạt của giải World Cup từ sau ngày 9/9.

Tại Lithuania, thời tiết từ 10-12 độ C lạnh hơn rất nhiều so với chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Do vậy, việc có mặt sớm tại đây là một điều kiện thuận lợi cho chiến dịch ở VCK Futsal World Cup 2021. Trước đó, chúng ta đó có 3 trận đấu giao hữu chất lượng trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha.

"Ở Tây Ban Nha, đội tuyển futsal Việt Nam đã có 3 trận đấu giao hữu chất lượng gặp các đội bóng mạnh là Nhật Bản, Tây Ban Nha và CLB Cordoba. Qua những trận đấu đó, các cầu thủ đã có sự cải thiện về chuyên môn cũng như tâm lý thi đấu. Bên cạnh đó, một số hạn chế trong khâu phòng ngự cũng đã được BHL rút kinh nghiệm cho các cầu thủ để có sự hoàn thiện trước khi bước vào giải đấu chính thức", HLV Phạm Minh Giang chia sẻ.

ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập làm quen mặt sân tại Lithuania cho World Cup 2021 (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập đầu tiên, cả đội đã có buổi sáng thư giãn và tham quan xung quanh nơi đóng quân. Các cầu thủ đã rất hào hứng khi lần đầu đến Lithuania và điều rất may mắn là đến lúc này, trong đội không có ca chấn thương nào.

Trước đó, HLV Phạm Minh Giang đã xác định danh sách chính thức gồm 16 cầu thủ trong tổng số 17 cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam. Theo đó, cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng là Lý Đăng Hưng. Tuy nhiên, Lý Đăng Hưng vẫn cùng đội tuyển sang Lithuania theo dạng cầu thủ dự phòng.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Maroc vào tối nay (6/9). Cách đây 1 tuần, đội tuyển futsal Maroc đã có đến 2 trận giao hữu với Panama tại Slovakia. Gặp Maroc sẽ là trải nghiệm rất quý giá với ĐT futsal Việt Nam bởi đối thủ rất chất lượng.

Đội Maroc đang là ĐKVĐ giải futsal châu Phi và cũng rất thường xuyên góp mặt ở VCK FIFA Futsal World Cup. Trên BXH futsal FIFA, đội tuyển futsal Maroc đang đứng thứ 19 hơn Việt Nam 23 bậc. Trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tính toán được điểm rơi phong độ cũng như "làm nóng" trước khi bước vào tranh tài tại VCK FIFA futsal World Cup 2021.