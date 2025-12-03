Đội tuyển futsal nam Việt Nam và mục tiêu ‘săn’ huy chương vàng

HLV Giustozzi (bìa phải) cùng các đồng nghiệp Mai Đức Chung và Kim Sang-sik tại buổi gặp gỡ giữa VFF và các đội tuyển bóng đá mới đây.

Tham dự môn futsal nam có 5 đội gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Đội tuyển futsal Việt Nam đến ngày 16-12 mới đá trận ra quân, và điều bất lợi là đá liên tục 4 trận trong 4 ngày. Trong đó gặp liên tiếp Indonesia và Thái Lan trong hai ngày 17 và 18-12 sẽ là màn… tra tấn thể lực với đoàn quân của HLV Giustozzi.

Nhìn chung, 5 đội tham dự môn futsal nam đều có những thế mạnh riêng, mà để cạnh tranh Huy chương đối với đội tuyển Việt Nam là điều không dễ dàng. Ngoài đội chủ nhà Thái Lan vốn rất mạnh ở môn này, họ giành Huy chương vàng futsal nam, nữ trong các kỳ SEA Games có tổ chức môn futsal. Hiện tại, futsal nam của Thái Lan đang nằm trong top 10 của thế giới.

Indonesia gần đây đã có bước tiến rất nhanh ở futsal nam, có lúc họ còn vượt qua Thái Lan để trở thành thách thức lớn cho cả Thái Lan và Việt Nam ở nội dung này. Cũng cần nhắc lại, HLV trưởng đội tuyển futsal Indonesia là ông Hector cũng có thời gian đứng trong thành phần Ban huấn luyện CLB Thái Sơn Nam sẽ là chi tiết mà thầy trò ông Giustozzi cần quan tâm về sự am hiểu futsal Việt Nam của ông.

Lãnh đạo VFF chụp hình lưu niệm cùng toàn đội

Hai đội còn lại là Malaysia và Myanmar cố gắng đầu tư trong những năm qua để tránh không bị bỏ lại phía sau. Thế nên, với thể thức đá vòng tròn và 4 ngày 4 trận như trên, nếu gọi các cầu thủ Việt Nam sẽ đá… chung kết ngay từ đầu giải cũng không sai. HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh rằng mật độ thi đấu dày đặc khiến mỗi trận đều có tính chất quyết định. “Với thể thức vòng tròn một lượt, mỗi trận đấu sắp tới đều là một trận chung kết, không được phép sai lầm. Trận mở màn gặp Malaysia là quan trọng nhất, bởi họ đang tiến bộ rất nhanh và tiệm cận với chúng ta. Đội tuyển phải tập trung tối đa từng trận”, nhà cầm quân người Argentina cho biết.

Nguyễn Minh Trí trở lại đội tuyển sau thời gian điều trị chấn thương

Thời gian qua đội tuyển futsal Việt Nam đã trẻ hóa mạnh mẽ. Điều thuận lợi đến từ các CLB hàng đầu của futsal Việt Nam là Thái Sơn Nam TPHCM và Thái Sơn Bắc liên tục trình làng những nhân tố trẻ có chất lượng, được “nhồi” kinh nghiệm qua quá trình thi đấu ở giải VĐQG. HLV Giustozzi đã mạnh dạn đưa lên đội tuyển và đạt được nhiều kết quả tốt như ở vòng loại futsal châu Á 2026 vừa diễn ra. Những gương mặt như Đa Hải, Ngọc Ánh, Gia Hưng, Tiến Hùng… được kỳ vọng sẽ cùng các đàn anh bay cao tại kỳ SEA Games 33.