Đội tuyển đầu tiên công bố danh sách cầu thủ dự World Cup 2026

Tối 11/5 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Bosnia & Herzegovina công bố danh sách sơ bộ 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 . Đây là đội tuyển đầu tiên (trong tổng số 48 đội bóng) tiết lộ đội hình chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách cầu thủ của Bosnia & Herzegovina là Edin Dzeko. Tiền đạo sinh năm 1986 tham dự World Cup 2026 khi bước sang tuổi 41. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bosnia & Herzegovina và cũng là đội trưởng của đội bóng.

Danh sách đội tuyển Bosnia & Herzegovina dự World Cup 2026.

Sead Kolasinac - cựu cầu thủ Arsenal hiện thi đấu cho Atalanta và Ermedin Demirovic của Stuttgart cũng là những nhân tố quan trọng. Hơn nửa đội hình Bosnia & Herzegovina (15 cầu thủ) trên 28 tuổi. Chỉ có 4 cầu thủ U21 được ghi tên.

Theo điều lệ World Cup 2026, mỗi đội tuyển được phép đăng ký danh sách sơ bộ gồm 35-55 cầu thủ trước ngày 11/5. Ngày 1/6 là hạn chót để các đội đăng ký danh sách chính thức gồm tối đa 26 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và chỉ được thay thế trong trường hợp chấn thương.

Tuy nhiên, đội tuyển Bosnia & Herzegovina quyết định công bố luôn danh sách 26 cầu thủ cộng thêm 9 người dự phòng.

Tại World Cup 2026, Bosnia & Herzegovina nằm ở bảng B cùng Canada, Qatar và Thụy Sỹ . Đây mới là lần thứ hai đội tuyển Bosnia & Herzegovina tham dự World Cup (lần đầu tiên là giải đấu năm 2014).

Đội bóng này vượt qua vòng loại bằng đường play-off (nhánh A), lần lượt vượt qua Wales và Italy. Trong cả 2 trận play-off, Bosnia & Herzegovina đều giành chiến thắng trong loạt luân lưu.

Hiện tại, Bosnia & Herzegovina đứng 65 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Bosnia & Herzegovina dự World Cup 2026 sau khi thắng Italy ở trận chung kết play-off. (Ảnh: UEFA)

Đội hình Bosnia & Herzegovina dự World Cup 2026

Thủ môn: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic.

Hậu vệ: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik.

Tiền vệ: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Mevic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic.

Tiền đạo: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko.

Dự phòng: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Dakovac, Dario Saric, Amer Gojak, Haris Hajradinovic.