  Về trang chủ

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan

Dương Triều - Thanh Hải |

Với mục tiêu bảo vệ các thứ hạng cao, đồng thời hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games 33 sắp tới, đội tuyển cầu mây Việt Nam đang nỗ lực tập luyện đêm ngày, sẵn sàng vượt qua các thử thách sắp tới.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 1.

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 trên đất Thái Lan, 16 vận động viên của Đội tuyển cầu mây Việt Nam đang tập luyện tích cực tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia. Đội hình này bao gồm những gương mặt đã khẳng định được tài năng như Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến và một số tài năng trẻ U19 đầy triển vọng.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 2.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 3.

Các tuyển thủ tập luyện 6 giờ cường độ cao mỗi ngày, bao gồm các bài tập thể lực và kỹ thuật kéo dài 1-2 tiếng. Trong những ngày nghỉ, họ thậm chí vẫn có mặt ở phòng tập để hoàn thiện các kỹ năng.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 4.

Để cải thiện cải thiện phản xạ khi tiếp cầu và chắn cầu phòng thủ, HLV Trần Thị Vui cũng sử dụng phương pháp dùng gậy cầu để đánh cầu đạt lực mạnh.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 5.

Bên cạnh đó, Ban huấn luyện đội tuyển cầu mây cũng chuẩn bị kĩ về tâm lý và thể lực cho các tuyển thủ, đảm bảo tinh thần tốt cũng như có đủ sức bền thi đấu trong 10 ngày liên tục tại SEA Games 33.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 6.

Tại SEA Games 32, các nữ vận động viên cầu mây Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đôi nữ. Sau đó, tiếp tục tạo tiếng vang với hai Huy chương Vàng tại Giải vô địch châu Á ở Trung Quốc; giành Huy chương Vàng tại ASIAD 19 và vô địch thế giới ở nội dung đội tuyển 4 nữ tại Thái Lan.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 7.

Thái Lan được xác định là đối thủ mạnh nhất ở môn cầu mây, tại tất cả các nội dung, từ lực lượng đến chuyên môn. Với nội dung đôi nữ mà cầu mây Việt Nam đang giữ ngôi vô địch, Thái Lan không đưa vào SEA Games 33.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 8.

Những năm qua, cầu mây Việt Nam liên tục làm nên kỳ tích, đánh bại Thái Lan 2 trong số 4 trận chung kết ở các giải đấu lớn. Điều này mang đến sự tự tin rất lớn.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 9.

Với tư cách chủ nhà, Thái Lan đặt mục tiêu giành trọn vẹn 11 huy chương Vàng ở SEA Games 33.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 10.

Trong khi đó, HLV Trần Thị Vui chia sẻ, mục tiêu của tuyển cầu mây Việt Nam là chơi với quyết tâm cao nhất, riêng với đội nữ, nỗ lực để tiến vào ba trận chung kết ở ba nội dung.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 11.

Tại chương trình gặp mặt và giao nhiệm vụ cho Đội tuyển Cầu mây quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games 33, Liên đoàn cầu mây đặt kỳ vọng đội tuyển sẽ bảo vệ các thứ hạng cao, đồng thời hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 12.

HLV Trần Thị Vui cho biết, các vận động viên đang quyết tâm rất cao, cam kết thi đấu hết mình, mang đến những trận đấu đẹp mắt và nỗ lực đem lại vinh quang về cho Tổ quốc.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 13.

Ở nội dung thi đấu 4 người nữ, nội dung chủ lực giành huy chương Vàng, cầu mây Việt Nam ở bảng A cùng Lào, Philippines, Campuchia. Bảng B có Indonesia, Malaysia, Myanmar và chủ nhà Thái Lan.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan- Ảnh 14.

Theo lịch trình dự kiến, tuyển cầu mây Việt Nam sẽ có mặt ở Thái Lan ngày 8/11, sẵn sàng bước vào tranh tài, khẳng định vị thế của cầu mây Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Tags

SEA Games

cầu mây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại