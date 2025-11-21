Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan
Dương Triều - Thanh Hải |
Với mục tiêu bảo vệ các thứ hạng cao, đồng thời hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games 33 sắp tới, đội tuyển cầu mây Việt Nam đang nỗ lực tập luyện đêm ngày, sẵn sàng vượt qua các thử thách sắp tới.
Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/doi-tuyen-cau-may-viet-nam-dem-ngay-tap-luyen-quyet-lan-nua-danh-bai-thai-lan-post1797635.tpo