Đội tuyển cầu mây Việt Nam đêm ngày tập luyện, quyết lần nữa đánh bại Thái Lan

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 trên đất Thái Lan, 16 vận động viên của Đội tuyển cầu mây Việt Nam đang tập luyện tích cực tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia. Đội hình này bao gồm những gương mặt đã khẳng định được tài năng như Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến và một số tài năng trẻ U19 đầy triển vọng.