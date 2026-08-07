Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua sốc Indonesia

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia với tỷ số 2-3 trong trận mở màn chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Ngày 7/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-2 trong trận mở màn chặng 2 SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Chiang Mai (Thái Lan), với tỷ số lần lượt là 20-25, 18-25, 25-22, 25-20 và 15-9.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo khoảng cách trước Indonesia. Nhờ khâu phát bóng hiệu quả cùng hàng chắn chắc chắn, đội liên tục duy trì lợi thế, dẫn 11-5 rồi nới rộng lên 21-13.

Dù Indonesia ghi liền 3 điểm ở cuối set để thu hẹp cách biệt, tuyển Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh. Quỳnh Hương ghi điểm quyết định sau pha tấn công chạm chắn ra ngoài, giúp đội khép lại set 1 với chiến thắng 25-20.

Sau khi để Indonesia dẫn điểm 3-0 ngay đầu set, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ sự tỏa sáng của Quỳnh Hương và Bích Thủy. Quỳnh Hương liên tục ghi điểm, trong khi Bích Thủy phát huy hiệu quả ở những pha đánh nhanh và chắn bóng, giúp Việt Nam tạo khoảng cách an toàn.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam bị Indonesia đánh bại ở trận mở màn chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Dù Indonesia nỗ lực rút ngắn tỷ số ở giữa set, tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế chủ động, liên tục nới rộng cách biệt. Ở thời điểm quyết định, hàng chắn của Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả với pha block thành công của Quỳnh Hương, khép lại set 2 bằng chiến thắng 25-18, qua đó gia tăng lợi thế trong trận đấu.

Set 3 diễn ra với thế trận giằng co khi tuyển Việt Nam khởi đầu tốt nhưng nhanh chóng bị Indonesia lật ngược tình thế. Hai đội liên tục bám đuổi từng điểm, tạo nên set đấu hấp dẫn. Dù Ánh Thảo có chuỗi 3 điểm liên tiếp giúp Việt Nam vượt lên, Indonesia vẫn giữ được sự ổn định để tái lập lợi thế và dần nới rộng cách biệt.

Ở giai đoạn cuối set, tuyển Việt Nam bất ngờ vùng lên với 3 điểm liên tiếp, buộc Indonesia phải xin hội ý. Tuy nhiên, nỗ lực đó là không đủ để xoay chuyển cục diện khi đội bóng Indonesia duy trì ưu thế và giành chiến thắng ở set 3, qua đó rút ngắn tỷ số trận đấu.

Set 4 chứng kiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi nhập cuộc chậm và liên tục để Indonesia tạo cách biệt. Dù Thanh Thúy vào sân giúp lối chơi khởi sắc, Việt Nam có chuỗi ghi điểm ấn tượng để rút ngắn khoảng cách từ 9-16 xuống còn 19-21. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở những điểm số quyết định khiến thầy trò HLV Ngọc Hoa không thể lật ngược tình thế, để Indonesia cân bằng tỷ số 2-2 và đưa trận đấu vào set 5.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục nhập cuộc chậm ở set quyết định và nhanh chóng để Indonesia nắm quyền kiểm soát. Đội bóng xứ vạn đảo phòng ngự hiệu quả, đặc biệt là hàng chắn liên tục hóa giải các pha tấn công của Thanh Thúy, trong khi Ánh Thảo không còn duy trì được hiệu suất ghi điểm như hai set đầu. Indonesia duy trì khoảng cách an toàn, khép lại set 5 với chiến thắng 15-9 để hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2 trước Việt Nam.

Chưa đầy một tuần trước, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội đã lật ngược thế trận để đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1. Sau set khởi đầu không như ý với thất bại 20-25, tuyển Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, cải thiện khả năng đỡ bước một và chắn bóng để lội ngược dòng, giành chiến thắng ở 3 set tiếp theo với các tỷ số 25-25, 25-19 và 25-20.