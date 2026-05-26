Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tranh tài ở 4 giải quốc tế quan trọng

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu quốc tế từ tháng 6. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

4 giải quốc tế để khẳng định vị trí

Trong tối ngày 25-5, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gặp mặt Ban huấn luyện cùng các cầu thủ trong buổi tiệc thân mật trước khi bước vào hành trình chuyên môn của năm 2026.

Tại buổi gặp mặt, tinh thần của Ban huấn luyện và các tuyển thủ ở đợt tập huấn đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là hứng khởi. Theo đó, 4 nhiệm vụ quốc tế quan trọng được đặt ra cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt là AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6, SEA V.League 2026 (chặng 1 tại Việt Nam từ ngày 31-7 tới 2-8; chặng 2 tại Thái Lan từ ngày 7-8 tới 9-8), giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc (từ ngày 21-8 tới 30-8) và ASIAD 20 tại Nhật Bản từ ngày 16-9 tới 22-9.

Cách đây 3 năm, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cũng có lịch trình tương tự trong quá trình hướng tới tham dự ASIAD 19. Khi đó, toàn đội được tập trung chuẩn bị chuyên môn và giành nhiều kết quả khả quan nhất.

Trước khi tập huấn năm 2026, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và báo cáo cấp quản lý đồng thời nhận nhiệm vụ thành tích trong từng giải đấu.

Nhìn vào lịch trình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của năm 2026 chỉ có 4 tháng tích cực tập luyện và thi đấu (từ tháng 6 tới tháng 9). Do đó, qua mỗi đợt tập huấn, cầu thủ đã được tập trung là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải đạt phong độ và tinh thần quyết tâm nhất mới có cơ hội được trải qua những giải đấu quốc tế giá trị cho mình.

Không có kết quả giải châu Á và ASIAD 20 là thiếu thành công

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của đợt tập trung đầu tiên năm 2026. Ảnh: VFV

2 mục tiêu trọng tâm được đặt ra cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là phải bảo vệ thành tích hạng 4 tại giải vô địch châu Á 2026 và giữ hạng 4 tại ASIAD 20 ở Nhật Bản.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có kết quả này khi đứng hạng 4 giải vô địch châu Á 2023 và hạng 4 tại ASIAD 19. Đó đã là kết quả bất ngờ với người hâm mộ bóng chuyền châu Á cùng nhà quản lý thể thao Việt Nam. Tuy nhiên sau 3 năm, mọi thứ đã thay đổi. Tất cả các đội bóng tại châu Á đã và đang có sự chuyển mình phát triển chuyên môn tích cực nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn là đội tuyển mà các đội bóng ở châu lục xem nhẹ. Do vậy, chỉ tiêu thành tích đề ra như trên là áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã cho biết: “Mục tiêu cốt lõi của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia tại kỳ ASIAD 2026 sắp tới là tiếp tục nỗ lực để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất của châu Á”.

Trên thực tế, Cục TDTT Việt Nam đang kiểm soát kỹ càng sự chuẩn bị chuyên môn của từng đội tuyển thể thao quốc gia trong thời gian chuẩn bị cho đấu trường cấp độ Đại hội. Quan điểm được lãnh đạo khẳng định đó là đội tuyển thể thao quốc gia không đạt được mục tiêu thành tích đặt ra thì sẽ khó có cơ hội tham dự giải đấu. Áp lực cũng là động lực để từng thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phấn đấu thực hiện.

Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng nhận chỉ tiêu giành HCV tại SEA Games 33-2026. Sau đó, đội tuyển được giảm chỉ tiêu thành tích xuống còn là bảo vệ kết quả HCB tại SEA Games 33-2025 và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò đã hoàn thành được kết quả trên.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung 14 tuyển thủ dự AVC Cup 2026 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.