Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn chuẩn bị phương án thay thế vị trí của Bích Tuyền

Vi Thị Như Quỳnh sẽ được thử nghiệm thi đấu vị trí đối chuyền trong thời điểm cần thiết. Ảnh: VFV

Cơ hội của Như Quỳnh, Kiều Trinh

Trên lý thuyết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có 1 cầu thủ thi đấu quen thuộc vị trí đối chuyền trong danh sách 13 người tham dự giải vô địch thế giới 2025 là Hoàng Thị Kiều Trinh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhìn nhận: “Kiều Trinh là cầu thủ có khả năng. Cầu thủ đã quen với lối chơi của đội tuyển khi thường xuyên tập trung từ năm 2022 đến nay”.

Ngoài ra tại trận giao hữu cuối cùng với đội Kenya, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã để chủ công Vi Thị Như Quỳnh thử nghiệm vị trí đối chuyền. Thực tế trên sân, Như Quỳnh hoàn thành tốt khả năng đập bóng ghi điểm tại vị trí này.

Gần như chắc chắn, Vi Thị Như Quỳnh và Hoàng Thị Kiều Trinh là 2 tay đập sẽ chơi vị trí đối chuyền trong đội hình của chúng ta tại giải vô địch thế giới 2025. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng mỗi cầu thủ có thế mạnh của mình nhưng khi tất cả vận hành chung theo chiến thuật sẽ tuân thủ đấu pháp tốt nhất. “Mục tiêu của chúng tôi tại giải vô địch thế giới 2025 là nỗ lực thi đấu, giành kết quả tốt nhất. Đây là nhiệm vụ quốc tế cuối cùng trong giai đoạn tập trung đầu tiên của đội bóng và cũng là dịp để cầu thủ Việt Nam biết thêm các đối thủ thế giới”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Vi Thị Như Quỳnh và Hoàng Thị Kiều Trinh đã thể hiện chuyên môn qua nhiều giải đấu (trong nước, quốc tế). Có thể, họ chưa đạt được sự mạnh mẽ như Bích Tuyền. Dù vậy, phương án đảm trách vị trí đối chuyền trao cho Như Quỳnh và Kiều Trinh đang giúp ban huấn luyện có sự yên tâm.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: "Chúng ta có thể thấy các vị trí chủ công đều chơi đa năng. Với số VĐV tôi đang có, vào năm 2022 và 2023 khi chưa có Bích Tuyền góp mặt, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu và đạt được thành công chuyên môn".

Giải thế giới không đấu phân hạng

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt muốn học trò thi đấu với tinh thần cao nhất tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VFV

Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 sẽ không tổ chức lượt phân hạng dành cho các đội không lọt vào vòng loại trực tiếp sau vòng bảng. 32 đội bóng đã được bốc thăm vào 8 bảng đấu. Việt Nam nằm tại Bảng G cùng đội Ba Lan, Đức, Kenya. Điều lệ của giải là các đội đấu vòng tròn vòng bảng sau đó chọn 2 đội có thành tích tốt nhất trao suất vào vòng 16 đội thi đấu loại trực tiếp.

Các đội không thuộc nhóm 2 đội đứng đầu của mỗi bảng sẽ dừng bước, ra về. “Chúng tôi biết được điều lệ thi đấu này vì thế rất tập trung thi đấu trong từng trận. Mỗi trận đấu có tính quyết định quan trọng. Nhưng trên hết, cầu thủ giữ sự thoải mái. Không gặp áp lực, cầu thủ chúng tôi sẽ tự tin khi tranh tài”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi thêm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025 vào trưa ngày 20-8.

Tối thiểu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận tại giải vô địch thế giới 2025. Người hâm mộ và giới chuyên môn chờ một kết quả khả quan dành cho chúng ta tại Thái Lan.

Sau giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc tập huấn thi đấu và thành viên trở lại đơn vị chủ quản. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết dự kiến đợt tập huấn sẽ nối lại vào tháng 11, sau giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Trong đợt tập huấn thứ 2, chúng ta không tham dự giải cụ thể mà tiến hành tập luyện nước ngoài.