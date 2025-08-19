Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể bổ sung nhân sự sau khi Bích Tuyền rút lui

Danh sách đăng ký 14 tuyển thủ tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam gửi đến FIVB theo quy định từ trước. Theo đó, đội tuyển sẽ bao gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

Tuy nhiên, sự rút lui bất ngờ của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền vào sáng ngày 19-8, tức là chỉ một ngày trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải sẽ khiến đội tuyển chỉ còn lại 13 gương mặt, không có sự thay thế nào kịp ở thời điểm hiện tại.

Thời gian trước, đối chuyền trẻ Nguyễn Thị Trà My từng được triệu tập lên đội tuyển, tuy nhiên chấn thương đã buộc cô phải trở lại CLB để chữa trị. Phương án thay thế duy nhất lúc này ở vị trí đối chuyền của đội tuyển chính là Hoàng Thị Kiều Trinh.

Đối chuyền Bích Tuyền.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Tình huống này xảy ra bất ngờ và bất khả kháng, nên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có thể sử dụng 13 tuyển thủ đã đăng ký tại giải thế giới lần này. Ban huấn luyện luôn có các phương án dự phòng trong trường hợp khuyết đi VĐV nào đó, nên dù bất ngờ trước quyết định xin rời đội tuyển của Bích Tuyền, thì chúng tôi bắt buộc phải ổn định lại mọi chuyện, từ tâm lý cho các VĐV còn lại cho đến các phương án sử dụng nhân sự cho từng trận đấu sắp tới".

Ông Kiệt cũng cho biết Bích Tuyền sẽ không góp mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển Kenya vào lúc 19 giờ hôm nay ở Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ trước quyết định của Bích Tuyền.

Dù rất tiếc khi không có được tay đập đủ sức xuyên phá các hàng chắn như Bích Tuyền, thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, theo HLV Tuấn Kiệt, vẫn có nhiều đối sách khi tranh tài ở sân chơi thế giới và thậm chí là tại SEA Games 33. "Lối chơi của đội tuyển sẽ mượt mà và linh hoạt. khi các VĐV đã có thời gian dài gắn bó với nhau trên đội tuyển. Tinh thần đoàn kết, sự gắn bó, hiểu ý lẫn nhau giữa các VĐV vẫn sẽ tạo nên một tập thể đội tuyển mạnh và giàu khát vọng chiến thắng", ông Kiệt nhấn mạnh.

Ngày mai 20-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên dường sang Thái Lan để chuẩn bị tham dự Giải vô địch thế giới 2025 (khởi tranh từ ngày 22-8).

*13 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới:

Đội trưởng, chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh.

Phụ công Lê Thanh Thúy.

Libero Nguyễn Thị Khánh Đang.

Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh.

Phụ công Nguyễn Thị Trinh.

Phụ công Phạm Thị Hiền.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy.

Chủ công Nguyễn Thị Uyên.

Chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa.

Libero Nguyễn Thị Ninh Anh.