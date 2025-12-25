Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại năm 2025 với hạng 28 thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có ngôi á quân SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đứng vị trí 28. Năm thi đấu 2025 sẽ kết thúc sau đây 1 tuần.

Thành tích của các đội bóng tại SEA Games 33-2025 không được tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Do vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thay đổi thứ hạng. Ở Thái Lan vừa qua, chúng ta đã giành ngôi á quân sau khi thua trận ở chung kết trước Thái Lan. Toàn SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu 5 trận, chúng ta thắng 4 (trước đội Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines) và thua 1 trận (trước Thái Lan).

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tích điểm trên bảng xếp hạng thế giới thông qua kết quả thi đấu là vào tháng 8-2025. Khi đó, chúng ta tham dự giải vô địch thế giới 2025. Trên bảng xếp hạng của FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có 136,75 điểm.

Nhà vô địch SEA Games 33-2025 là đội nữ Thái Lan đang giữ vị trí 18 trên bảng xếp hạng của FIVB. Tại 5 vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng, duy nhất đội nữ Nhật Bản là đại diện của châu Á góp mặt. Đội bóng có han 5.

Tính về thứ hạng giữa các đội bóng chuyền nữ châu Á, đội Nhật Bản giữ vị trí số 1 tiếp đến là Trung Quốc và Thái Lan. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội bóng có vị trí cao thứ 4 của châu Á trên bảng xếp hạng thế giới FIVB.

Sau SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc tập huấn. Chương trình tập huấn trong năm 2026 sẽ được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban huấn luyện xây dựng vào thời gian tới.