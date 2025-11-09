Đội tuyển bi sắt Việt Nam giành ngôi á quân đồng đội nữ giải vô địch châu Á 2025

Đội Bi sắt nữ Việt Nam đã thi đấu tại giải châu Á 2025. Ảnh: MINH MINH

Sáng ngày 9-11 theo giờ địa phương tại Malaysia, đội tuyển Việt Nam B của bi sắt Việt Nam tham dự trận chung kết nội dung đồng đội 3 người nữ để gặp đội Campuchia.

Trước khi vào chung kết, 2 đội Việt Nam A và Việt Nam B đã gặp nhau ở bán kết để tìm tấm vé vào chung kết. Với sự bình tĩnh trong từng đường ném, các cầu thủ Việt Nam B đã thắng các đồng đội với tỷ số 13-10 để vào chung kết. Trong khi đó, đội nữ Campuchia thắng đội Malaysia B với kết quả 13-3 ở bán kết.

Tại trận chung kết, các bi thủ Việt Nam tập trung tìm các cơ hội để giành được điểm tối ưu. Tuy nhiên, đội bạn đã làm tốt hơn trong từng pha ném kỹ thuật và khép lại trận chung kết với chiến thắng 13-5. Với kết quả này, đội nữ Campuchia giành HCV còn HCB là đội Việt Nam B. Đội Việt Nam A có HCĐ ở nội dung này.

“Tại giải lần này, các bi thủ của Việt Nam chơi nỗ lực. Chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm cho các tuyển thủ sau giải vô địch châu Á 2025 để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ở giải châu Á này, các bi thủ có chuyên môn tốt đều tham dự”, lãnh đội bi sắt Việt Nam tại giải – ông Đoàn Tuấn Anh trao đổi.

Kết thúc giải vô địch châu Á 2025, đội bi sắt Việt Nam giành 1 HCB, 3 HCĐ. Thành tích huy chương thuộc về nội dung đồng đội 3 người nữ, và kỹ thuật cá nhân nam, cá nhân nữ.