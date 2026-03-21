Đội tuyển Bangladesh đã có mặt tại Hà Nội

Các cầu thủ Bangladesh tại sân bay Nội Bài trưa 21-3.

Theo danh sách đăng ký, đội tuyển Bangladesh đưa sang Việt Nam lực lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Trong số này, có thể kể đến các cầu thủ trưởng thành hoặc đang thi đấu tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

Đáng chú ý nhất là tiền vệ Hamza Choudhury – cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City. Tuy nhiên, do vướng lịch của CLB nên Choudhury sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 24-3 tới. Sự hiện diện của cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại môi trường đỉnh cao được kỳ vọng sẽ giúp đội khách nâng cao chất lượng tuyến giữa.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã hội quân trở lại tại Hà Nội vào sáng cùng ngày. Trong những ngày đầu, đội tuyển chưa có đầy đủ quân số do một số cầu thủ vẫn đang thi đấu tại Cúp Quốc gia và trận đá bù vòng 13 V-League 2025-2026. Nhóm cầu thủ lên sớm nhất là các cầu thủ đến từ Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng và HAGL.

Theo kế hoạch, ngày 22-3, nhóm cầu thủ thuộc Ninh Bình và Viettel sẽ hội quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Cúp Quốc gia. Nhóm cuối cùng sẽ tập trung vào ngày 23-3, bao gồm các cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội do phải thi đấu trận đá bù V-League.