Tối muộn hôm nay, 14-9, xạ thủ Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ sang Nhật Bản bắt đầu hành trình tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với mục tiêu giành HCV.

Xạ thủ Phạm Quang Huy đang tập trung chuẩn bị chuyên môn tốt nhất cho nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Trần Quốc Cường của Đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết trước giờ lên đường: “Tập thể Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng chuyên môn, bây giờ chúng tôi sẵn sàng có mặt tại Nhật Bản làm nhiệm vụ”.

Khép lại đợt tập luyện tại Hàn Quốc, 15 xạ thủ Đội tuyển bắn súng Việt Nam (gồm nội dung súng ngắn, súng trường) vẫn miệt mài tập luyện trên trường bắn súng quốc gia những ngày qua. Yếu tố tâm lý là bài toán quan trọng được Ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam giải quyết từng bước cho mỗi xạ thủ trọng điểm trước khi đến Nhật Bản.

HLV Trần Quốc Cường cho rằng 15 xạ thủ tham dự ASIAD 20 đã xác định rõ nhiệm vụ nên tất cả cùng tập trung và đạt tâm lý thoải mái, làm tốt trọng trách chuyên môn.

Đây là kỳ ASIAD thứ 2 của xạ thủ Phạm Quang Huy. Người hâm mộ và giới chuyên môn đang ngóng chờ kết quả tốt nhất của Quang Huy trên bục bắn tại ASIAD 20.

Ở ASIAD 19, Phạm Quang Huy tạo nên cú hích lịch sử cho bắn súng Việt Nam khi giành HCV nội dung 10m súng ngắn cá nhân nam. Bây giờ, nam xạ thủ tin rằng mình có cơ hội làm tốt nhất chuyên môn, hướng đến nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Ngoài Phạm Quang Huy, Đội tuyển bắn súng Việt Nam rất kỳ vọng xạ thủ kỳ cựu Hà Minh Thành sẽ hiện thực mục tiêu đổi màu huy chương tại ASIAD 20 trong nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam.

16 năm trước, Hà Minh Thành lần đầu tham dự Đại hội thể thao châu Á và lập tức giành HCB cá nhân và HCĐ đồng đội nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại ASIAD 16-2010. Tiếp đó, nam xạ thủ có HCĐ cá nhân và HCĐ tại ASIAD 17-2014. Đáng tiếc trong các kỳ ASIAD 18-2018 và ASIAD 19-2023, Hà Minh Thành chưa giành thêm huy chương.

“Chúng tôi đánh giá Minh Thành ở sự điềm tĩnh và bản lĩnh khi đứng trước các thách thức. Điều này được khẳng định bằng kết quả huy chương mà Minh Thành giành được trong nhiều giải đấu cấp độ Đại hội thể thao quốc tế. Minh Thành là điểm tựa tinh thần cho các xạ thủ trẻ trong đội tuyển”, HLV Trần Quốc Cường trao đổi thêm.

Xạ thủ Hà Minh Thành của Đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hà Minh Thành được thực hiện đợt tập huấn tại Pháp và Hàn Quốc trước khi sang Nhật Bản tranh tài ASIAD 20. Nam tuyển thủ cho biết bản thân chưa bao giờ hết khát vọng giành thành tích tốt nhất, đặc biệt trên đấu trường ASIAD.

“Năm nay, tôi kỳ vọng mình sẽ đổi được màu huy chương và nỗ lực mang đến thành tích tốt nhất cho Đội tuyển bắn súng Việt Nam”, xạ thủ kỳ cựu này đã chia sẻ.

Trong đội hình 15 xạ thủ sẽ thi đấu ASIAD 20, Hà Minh Thành là tuyển thủ nhiều kinh nghiệm nhất của Đội tuyển bắn súng Việt Nam. Đồng thời, Hà Minh Thành cũng là 1 trong những xạ thủ lớn tuổi nhất trong lực lượng VĐV tham dự ASIAD 20 khi đã bước vào tuổi 41.