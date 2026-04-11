Đội trưởng U23 Khuất Văn Khang lộ hint du hí Sài Gòn cùng bạn gái xinh đẹp, đập tan tin đồn rạn nứt!

Mới đây nhất, nàng WAG Hạ Tú Anh - bạn gái từ thời cấp 3 của đội trưởng tuyển U23 Việt Nam Khuất Văn Khang - khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh du hí Sài Gòn đầy vui vẻ và rạng rỡ. Không còn là những bức ảnh "kín cổng cao tường", cô nàng Gen Z đã chia sẻ những khoảnh khắc cực kỳ thoải mái và hạnh phúc, cho thấy một tinh thần tươi mới và đầy sức sống.

Đáng chú ý nhất, và cũng là "cú hích" khiến dân mạng "bùng nổ", chính là bức ảnh Hạ Tú Anh nhắm mắt mỉm cười đầy hạnh phúc, khi được một chàng trai thơm má.

Dù khuôn mặt của người đó không được lộ rõ hoàn toàn, nhưng góc mặt, mái tóc và đặc biệt là sự thân mật này đã khiến các "thánh soi" khẳng định chắc nịch đó chính là tiền vệ Khuất Văn Khang của U23 Việt Nam! Khoảnh khắc này không chỉ cực kỳ tình tứ mà còn cho thấy sự gắn bó, thấu hiểu giữa cặp đôi. Đây chính là "liều thuốc tinh thần" cực mạnh dành cho các fan hâm mộ, những người luôn dõi theo và ủng hộ tình yêu của họ.

Khuất Văn Khang lộ hint hẹn hò ngọt ngào cùng bạn gái lâu năm

Sự xuất hiện của loạt ảnh ngọt ngào này lại càng ý nghĩa hơn bởi nó đến ngay sau khi tin đồn về sự rạn nứt trong mối quan hệ của cả hai đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nguồn cơn của tin đồn này bắt nguồn từ việc photobooth được cho là mang tên viết tắt của Văn Khang và Tú Anh bất ngờ thông báo đóng cửa.

Sự việc này ngay lập tức dấy lên làn sóng nghi vấn trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc đóng cửa photobooth là "hint" cho thấy mối quan hệ của cả hai đang gặp trục trặc, thậm chí là đã "đường ai nấy đi". Tin đồn này nhanh chóng lan truyền, khiến các fan của cặp đôi không khỏi lo lắng và "hóng" từng động thái mới nhất. Tuy nhiên, Khuất Văn Khang và Hạ Tú Anh đã chọn cách giữ im lặng trước mọi tin đồn, tập trung vào công việc và cuộc sống riêng.

Sự nỗ lực của Khuất Văn Khang trên sân cỏ và tình yêu bền bỉ, ngọt ngào của cặp đôi đã xoá tan tin đồn. Cách cả hai yêu đương bình lặng, không công khai mà cũng không giấu giếm được fan ngưỡng mộ, ủng hộ. Đặc biệt là khi Tú Anh đã ở bên Văn Khang từ thời vô danh đến lúc anh trở thành đội trưởng U23 Việt Nam được triệu người theo dõi.