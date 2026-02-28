Đội trưởng Thái Lan nói một câu, chỉ thẳng vấn đề lớn của tuyển Việt Nam

Cuộc chạm trán giữa ĐT futsal nữ Thái Lan và ĐT futsal nữ Việt Nam lúc 18h30 tối nay 28/2 hứa hẹn là trận đấu hấp dẫn nhất vòng bán kết giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026. Trước trận, tại buổi họp báo, đội trưởng người Thái – Darika Pieratjailun – không giấu sự tôn trọng đối thủ, đặc biệt chỉ ra một cầu thủ chủ lực bên phía Việt Nam là mối nguy hiểm lớn nhất cần theo sát.

Darika nhấn mạnh toàn đội đã hồi phục thể lực tốt sau vòng bảng và sẵn sàng cho cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam.

Cô cho rằng “cầu thủ số 6” của tuyển Việt Nam – Lê Thị Thanh Ngân – là nhân tố gây nhiều khó khăn với các đội bóng trong khu vực nhờ khả năng tấn công sắc bén và sự linh hoạt trong di chuyển. Vì vậy, Thái Lan sẽ ưu tiên phong tỏa, tranh chấp quyết liệt ngay từ tuyến giữa nhằm hạn chế ảnh hưởng của cầu thủ này lên lối chơi của Việt Nam.

Ngoài ra, đội trưởng Thái Lan cũng nhắc tới vai trò quan trọng của cổ động viên trên khán đài: sự cổ vũ đông đảo từ người hâm mộ chính là nguồn động lực lớn giúp đội chủ nhà duy trì tinh thần thi đấu và áp đặt lối chơi. Bên cạnh đó, cô đánh giá tuyển Việt Nam vẫn là đối thủ mạnh, buộc Thái Lan phải giữ tập trung tối đa xuyên suốt 40 phút thi đấu chính thức. Nhưng Darika cũng nhấn mạnh rằng ở giải này, Việt Nam đã thiếu một vài cái tên quan trọng vì chấn thương!

Ở phía huấn luyện, HLV Thanathorn Santhanaprasit khẳng định đội đã chuẩn bị kỹ càng cả về tấn công lẫn phòng ngự để đối phó với Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm giành vé vào chung kết. Lịch thi đấu còn có trận bán kết giữa Úc vs Indonesia lúc 15h00 cùng ngày, trước khi trận “đại chiến” Đông – Nam Á diễn ra vào buổi tối.