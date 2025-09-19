Đội trẻ liên tục thất bại, Indonesia có giải tán chiến dịch nhập tịch nếu bị loại khỏi World Cup 2026?

U23 Indonesia vừa thất bại ở vòng loại U23 châu Á 2026 và không thể dự VCK. Trong khi đó, ĐTQG Indonesia cũng gặp khó khăn trong việc giành vé dự VCK World Cup 2026. Cụ thể, Indonesia sẽ phải đá với Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ tư, diễn ra trên đất Saudi Arabia.

Hiện có không ít người đặt ra câu hỏi, nếu thất bại ở vòng loại World Cup 2026, trong khi bóng đá trẻ thời gian qua sa sút, liệu bóng đá Indonesia có đổi hướng, không còn đẩy mạnh nhập tịch nữa?

Trước câu hỏi này, BLV Quang Huy nêu quan điểm: “Tôi nghĩ là không, bởi vì kinh tế của họ vững vàng và có một ông chủ tịch là ông Erick Thohir – rất tâm huyết và cũng là người có thẩm quyền. Hiện nay ông còn là thành viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Con người này cũng đã từng là chủ tịch Inter Milan. Tức là những tinh hoa về quản lý bóng đá ông ấy đã có từ châu Âu rồi.

ĐTQG Indonesia vẫn đang nỗ lực và còn cơ hội dự VCK World Cup 2026 dù rất khó khăn.

Tôi cho rằng Thohir, kể cả không đạt được mục đích, vẫn sẽ đi tiếp con đường này để giúp Indonesia bằng mọi giá. Họ có một thuận lợi là lực lượng “Indo kiều” rất đông đảo và nhiều người đá bóng giỏi. Thành ra, không được thì họ sẽ tiếp tục làm. Thực ra, Indonesia cũng có chiến lược chứ không phải không đâu. Những cầu thủ nhập tịch của họ đều có gốc gác, chứ không phải kiểu như Malaysia.

Bóng đá trẻ của họ cũng có nhập tịch, nhưng không rốt ráo, và áp lực thành tích ở SEA Games hay U23 không cao. Cái bộ mặt của họ, họ coi trọng nhất vẫn là đội tuyển quốc gia. Đội tuyển thì nhập tịch quyết liệt, nhưng sân chơi trẻ thì vẫn dành chỗ cho cầu thủ bản địa. Bằng chứng là họ đã vô địch SEA Games. SEA Games gần nhất họ vô địch.

Còn những giải đấu tiếp theo không thành công thì phần nào đó cũng do kém may mắn và đứt gãy. Tôi nghĩ bóng đá của họ vẫn phát triển mạnh. Thời gian tới, chắc chắn sẽ có thêm những cầu thủ nhập tịch, và bóng đá trẻ của họ thì vẫn được chăm lo – không thể coi thường lứa trẻ Indonesia được”.

Số phận ĐTQG Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 có thể sẽ được quyết định trong năm nay. Hai trận đấu của họ tại bảng B, vòng loại thứ tư sẽ lần lượt diễn ra ngày 8/10 (vs Saudi Arabia) và 11/10 (vs Iraq). Nếu đứng đầu bảng B, Indonesia sẽ có vé dự VCK World Cup 2026 luôn, còn nếu đứng thứ hai thì tiếp tục tham gia vòng loại thứ năm. Trong trường hợp đứng bét, họ sẽ bị loại.

Nếu Indonesia vào vòng loại thứ năm, họ sẽ đấu với đội nhì bảng A của vòng loại thứ tư vào 13 và 18/11 (lượt đi, lượt về). Đội thắng sẽ lọt vào trận play-off liên lục địa.

U23 Indonesia đã bị loại khỏi giải châu Á 2026 nhưng về SEA Games, họ vẫn sẽ rất đáng gờm.

Với bóng đá trẻ, U23 Indonesia sẽ tham dự SEA Games vào cuối năm trên đất Thái Lan. Có thể tại vòng loại U23 châu Á, U23 Indonesia đã bị loại nhưng trở về SEA Games, họ đang là đương kim vô địch, hẳn nhiên đóng vai trò ứng viên lớn cho ngôi vương.

Như BLV Quang Huy đã phân tích, có thể nói đường hướng phát triển của bóng đá Indonesia đang tốt bậc nhất Đông Nam Á, dựa trên tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, tầm hình xa và hiện đại, cũng như nền tảng cầu thủ trong nước lẫn Indo kiều rất tốt.

Thế nên, bóng đá Indonesia còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới các giải đấu trong tương lai rất xa, chứ không chỉ là thành bại ở trước mắt.

Có đối thủ như vậy là điều đáng lo nhưng cũng đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Chỉ khi cạnh tranh hết mình với các đối thủ mạnh, chúng ta mới có thể nâng tầm của mình lên cao hơn!