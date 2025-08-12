Đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam sẽ đi tâp huấn ở Pháp chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASIAD 20

VĐV tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Pháp vào tháng 9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình tập huấn tại Pháp của đội tiếp sức 4x400m nữ sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới, ngay sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Chương trình được Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Pháp và Hiệp hội thể thao Cộng đồng Pháp ngữ đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể thao với Cục TDTT Việt Nam (thực hiện ngày 26-5, tại Hà Nội).

Đội tuyển điền kinh Việt Nam và ngành thể thao xác định nội dung tiếp sức 4x400m nữ là trọng điểm. Vì vậy, đội hình các tuyển thủ hàng đầu của chúng ta của nội dung này sẽ được cử sang Pháp tập luyện nâng cao chuyên môn. Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng chương trình tập huấn sẽ mang lại nhiều kết quả chuyên môn tốt cho các VĐV”.

Thực tế, chúng ta đang kỳ vọng đội tiếp sức 4x400m nữ giành HCV tại SEA Games 33-2025 và xa hơn là huy chương đối với ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản. Năm ngoái, các chân chạy tiếp sức 4x400m nữ (Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc) được tập huấn tại Thái Lan và gia tăng thành tích tích cực với thông số 3’30”81 (giành HCV giải tiếp sức châu Á 2024). Đây là kỷ lục quốc gia mới. Đó là giai đoạn chúng ta tập trung tối đa để đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng không thành công.

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã phân tích: “Chương trình tập huấn dành cho nội dung 4x400m nữ được tính toán kỹ càng. Trên hết, chúng ta có các mục tiêu SEA Games 33-2025 và ASIAD 20”. Tại ASIAD 19, chúng ta đứng hạng 4 với kết quả 3’31”61. Giới chuyên môn đánh giá, cơ hội giành huy chương ASIAD 20 năm 2026 của đội tiếp sức 4x400m nữ hoàn toàn khả thi nếu VĐV được tập huấn, tập luyện đúng thời điểm và đúng nơi phù hợp.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cùng đại diện Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đã trực tiếp nắm bắt điểm tập luyện tại Pháp (dành cho môn điền kinh) tại chương trình làm việc tháng 6 năm nay. Cơ sở vật chất tại Pháp được xác định phù hợp để VĐV Việt Nam tập luyện.

Tuyển thủ Quách Thị Lan là VĐV quan trọng trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: MINH MINH

Lúc này, VĐV điền kinh cả nước đang thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 tại Đà Nẵng. Nhóm nội dung 400m nữ tiếp tục ghi nhận 4 gương mặt Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đạt chỉ số tốt trong thi đấu. “Mỗi người đều ý thức giữ chuyên môn. Chúng tôi sẽ làm việc với tổ nội dung này kỹ lưỡng trước khi lên đường sang Pháp tập huấn. Thông số chuyên môn của từng VĐV tại giải vô địch quốc gia năm nay đảm bảo theo chỉ số yêu cầu được đặt ra. Tuyển thủ trọng điểm đều phải giữ được mức thành tích cao nhất”, ông Nguyễn Đức Nguyên nói thêm.

ASIAD 20 năm 2026 là mục tiêu tương lai nhưng đã cận kề. Dẫu vậy, VĐV tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam phải hoàn thành chỉ tiêu thành tích đối với thi đấu SEA Games 33-2025. Nhà quản lý xác định, kết quả tại SEA Games 33-2025 là chỉ số kiểm tra thực tế nhất đối với nội dung trọng điểm để dự báo ASIAD 20.

Tại giải điền kinh vô địch châu Á 2025, đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã giành HCB với kết quả 3’34”77.