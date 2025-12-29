Đối thủ thảm bại 0-8, U23 Việt Nam “hưởng lợi” khi đá giải U23 châu Á

Theo truyền thông Kyrgyzstan thì cách đây không lâu, đội U23 nước này đã có trận đấu giao hữu gặp U21 Nga. Dù được “chấp tuổi” nhưng các cầu thủ Kyrgyzstan lại thi đấu không tốt và để thua đậm tới 0-8.

Trong trận đấu đó, U23 Kyrgyzstan chơi lép vế và bị thủng lưới từ phút 19. Chỉ 4 phút sau, họ tiếp tục để U21 Nga nới rộng cách biệt lên 2-0.

Kyrgyzstan tiếp tục vỡ trận và để thua tới 0-5 ngay từ hiệp 1, trong đó có 1 bàn phản lưới nhà ở phút 45+3.

Sang hiệp hai, Kyrgyzstan tiếp tục tỏ ra thiếu chắc chắn ở hệ thống phòng ngự, để thua thêm 3 bàn nữa, trong có cũng có thêm 1 bàn phản lưới nhà vào phút 90+1.

Việc để thua tới 0-8 trước U21 Nga là kết quả rất tệ đối với U23 Kyrgyzstan trong bối cảnh họ cần hoàn thiện về nhân sự và lối chơi để thi đấu ở giải U23 châu Á 2026.

Sau trận gặp U21 Nga, U23 Kyrgyzstan vài ngày trước đã có thêm một trận giao hữu dưới hình thức “đá kín” gặp U23 Trung Quốc. Dù đối thủ bị 1 thẻ đỏ nhưng Kyrgyzstan vẫn để thua chung cuộc 0-1.

Theo kế hoạch, U23 Kyrgyzstan sẽ có thêm 1 trận giao hữu nữa với U23 Trung Quốc trong tuần này, sau đó sẽ thi đấu ở giải châu Á.

Kyrgyzstan thi đấu không tốt ở 2 trận giao hữu gần nhất.

Có thể thấy, Kyrgyzstan đang không đạt phong độ tốt. Đây chính là tín hiệu vui với U23 Việt Nam khi hai đội nằm cùng bảng đấu ở giải châu lục. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều cơ hội vượt qua đối thủ này, hòng hướng tới tấm vé tiến vào vòng knock-out.

Khác với Kyrgyzstan thì U23 Jordan, một đối thủ khác của U23 Việt Nam, lại vừa có trận giao hữu dưới hình thức “đá kín” với kết quả khá tốt trước đội rất mạnh là Uzbekistan. Trận đấu này diễn ra ngày 27/12 tại Doha, Qatar. U23 Jordan thi đấu chặt chẽ và cầm hòa được Uzbekistan với tỷ số 0-0.

Vào ngày 1/1/2026, U23 Jordan sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp U23 Nhật Bản trước khi vào giải châu Á.

Với U23 Việt Nam, toàn đội vừa thi đấu rất tốt ở SEA Games 33 với tấm HCV cực kỳ thuyết phục. HLV Kim Sang-sik còn được tăng cường lực lượng trên hàng công với sự trở lại đáng chú ý của tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Tại giải châu Á, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Jordan (ngày 6/1), Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà Saudi Arabia (12/1).