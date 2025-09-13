Đối thủ quen thuộc của tuyển Việt Nam có thể bổ nhiệm HLV Mourinho?

Nguồn tin từ Sohu (Trung Quốc) cho biết HLV Mourinho là một trong những ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc. “Chiếc ghế nóng” hiện vẫn đang đi tìm chủ nhân sau khi HLV Branko Ivankovic rời đi hồi tháng 6 vừa qua. HLV tạm quyền Dejan Durdevic từng có cơ hội kế nhiệm nhưng đã gây thất vọng tại Cúp Đông Á 2025.

HLV Mourinho vừa rời CLB Fenerbahce

Theo Sohu, HLV Cannavaro là người đầu tiên ứng cử. Nhà cầm quân người Italia từng dẫn dắt nhiều CLB Trung Quốc và làm HLV tạm quyền tuyển Trung Quốc vào năm 2019. Tuy nhiên, trong thời gian tạm quyền ngắn ngủi, tuyển Trung Quốc của Cannavaro lại thua Thái Lan. Đây là một điểm trừ không nhỏ.

HLV Cannavaro rất quen thuộc với bóng đá Trung Quốc

Trước đây, khi lựa chọn HLV cho ĐTQG, LĐBĐ Trung Quốc thường đề cao tiêu chí “có kinh nghiệm sâu sắc với bóng đá châu Á”. Nhưng giờ đây, cánh cửa đã rộng mở hơn khi nhiều HLV chưa từng làm việc tại châu Á cũng được cân nhắc.

Ngoài Mourinho và Cannavaro, một số cái tên khác nhận được sự chú ý từ truyền thông Trung Quốc là Gareth Southgate, Jordi Vinyals (cựu HLV Barcelona B), Paulo Bento (cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha) và Erik ten Hag.

Được biết, vị trí HLV ĐTQG Trung Quốc sẽ được xác định vào cuối tháng 9 và vị tân HLV dự kiến “chào sân” ở loạt FIFA Days tháng 10.