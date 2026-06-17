Đối thủ kinh ngạc với Messi: “Nhiều người ở độ tuổi này đã lên chức ông rồi!”

Cựu đội trưởng tuyển Nigeria, John Obi Mikel, đã không giấu nổi sự kinh ngạc sau màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi trong màu áo Argentina tại World Cup 2026.

Ở tuổi 39, Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử khi dẫn dắt Argentina giành chiến thắng thuyết phục, với cú hat-trick ngoạn mục. Màn trình diễn của siêu sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng khiến John Obi Mikel phải dành những lời khen ngợi đặc biệt.

Phát biểu trên chương trình phân tích sau trận đấu, cựu tiền vệ Chelsea thừa nhận anh vẫn cảm thấy khó tin khi chứng kiến Messi thi đấu ở đẳng cấp cao như vậy dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

"Thật đáng kinh ngạc. Một số người ở độ tuổi này đã lên chức ông rồi, nhưng Messi vẫn đang chơi bóng như thế. Điều đó thật phi thường", Mikel nhận xét.

“Đây chính là Lionel Messi AI. Không còn cách nào khác để miêu tả điều này. Chưa từng có trong lịch sử bóng đá một cầu thủ 39 tuổi nào chơi hay như Messi đã chơi. Không chỉ ghi ba bàn thắng trong trận mở màn, mà còn là cách anh ấy ghi những bàn thắng đó” – Mikel tiếp tục tán dương.

John Obi Mike thán phục màn trình diễn của Messi.

Cựu thủ quân "Đại bàng xanh" cho rằng điều khiến Messi khác biệt không chỉ là những bàn thắng hay các pha kiến tạo, mà còn nằm ở khả năng duy trì sự ổn định qua nhiều năm. Theo Mikel, rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá thế giới có thể giữ được phong độ đỉnh cao ở tuổi 38 như ngôi sao người Argentina.

Mikel là một trong những cầu thủ hiểu rất rõ tài năng của Messi. Hai người từng nhiều lần đối đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như các giải đấu quốc tế. Đáng nhớ nhất là trận chung kết FIFA U20 World Cup năm 2005, nơi Argentina của Messi đánh bại Nigeria của Mikel với tỷ số 2-1.

Kể từ đó đến nay, Messi không ngừng bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình, trong khi Mikel luôn dành cho đối thủ sự tôn trọng đặc biệt. Cựu tiền vệ người Nigeria cho rằng những gì Messi đang thể hiện ở World Cup 2026 là minh chứng cho sự chuyên nghiệp, khát khao chiến thắng và tài năng thiên bẩm hiếm có.

“Một người bạn thời thơ ấu của tôi đã luôn gọi Messi là nhà tiên tri trong suốt 15 năm qua. Từ những gì tôi thấy ngày hôm qua, đây là phiên bản mà tôi sẽ gọi là Lionel Messi AI. Không chỉ vì anh ấy ghi ba bàn thắng, mà còn là cách anh ấy làm điều đó”.

“Giờ thì các bạn biết tôi rất thích sút bóng rồi đấy. Bàn thắng thứ ba mà cậu ấy ghi được, cái cách cậu ấy sút bóng, độ chính xác, những pha di chuyển. Và Messi không chỉ ghi bàn bằng những pha chạm bóng nhẹ, tất nhiên cậu ấy còn đi bộ nữa. Nhưng hãy nhìn theo cách này”.

“Hãy xem lại toàn bộ trận đấu. Tốc độ mà anh ấy thể hiện ở trận trước, khả năng vẫn có thể vượt qua đối thủ. Đó là điều tôi thấy rất đặc biệt. Lionel Messi của ngày xưa đã không còn nữa. Giờ đây chúng ta có Lionel Messi AI” – Mikel tiếp tục tán dương.

John Obi Mike và Messi.

Những lời khen từ một cầu thủ từng nhiều năm thi đấu ở đỉnh cao như John Obi Mikel một lần nữa cho thấy tầm vóc đặc biệt của Messi. Dù đã bước sang tuổi 38, đội trưởng Argentina vẫn đang khiến cả thế giới bóng đá phải trầm trồ bằng những màn trình diễn đẳng cấp và đầy cảm hứng.