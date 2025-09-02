Đối thủ hành động lạ, giấu vũ khí bí mật cạnh tranh tuyển Việt Nam?

Trong ngày hôm nay 2/9, 4 đội thuộc bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi chính thức bước vào thi đấu. Nếu 3 đội Việt Nam, Bangladesh, Singapore đều tập ở ngay sân phụ sát sân thi đấu chính, thì U23 Yemen lại chấp nhận đi xa 20km, tập ở sân tập Bãi Bằng.

U23 Yemen tập luyện.

Động thái của U23 Yemen được cho là hòng tránh xa sự giám sát từ các đối thủ cũng như truyền thông Việt Nam. Việc giữ bí mật kiểu này cũng là thường thấy trong thế giới bóng đá.

Thực tế ở bảng C, các đội đều có khả năng cạnh tranh vị trí nhất bảng, hoặc kém hơn cũng là vị trí nhì bảng (để mong đoạt vé vớt). Chính vì thế, mọi sự chuẩn bị đều không hề thừa.

Theo lịch, U23 Yemen sẽ đấu U23 Singapore lúc 16h00 ngày mai, 3/9. Còn U23 Yemen sẽ đấu U23 Việt Nam ở lượt cuối, lúc 19h00 ngày 9/9.